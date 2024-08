Flagrante foi na Rua Barão de Mauá, na Servidão Boa esperança, no Jardim Belmonte - Divulgação/PMERJ

Publicado 30/08/2024 19:58

Volta Redonda - Um suspeito de tráfico de 22 anos foi preso por policiais militares, por volta de meio-dia desta sexta-feira (30), com drogas e material ligado ao tráfico. O flagrante foi na Rua Barão de Mauá, na Servidão Boa esperança, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

O suspeito - que é morador do bairro Siderlândia, também em Volta Redonda - foi preso após uma denúncia de moradores. Após levantarem informações sobre o suspeito na abordagem, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, e ainda que o homem tem uma anotação criminal por tráfico de drogas.

Com o suspeito os PMs encontraram um carregador de pistola calibre 9mm; 196 pinos de cocaína; uma bola de cocaína, com 210 gramas; uma balança de precisão; dois rádio comunicadores; duas bases carregadoras de rádio; uma roupa Guile (de sniper, camuflada); um par de coturnos; diversas folhas com etiquetas e material para endolação (embalagem de drogas).

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.