Estimativa é de que a nova detonação tenha retirado um volume total de pelo menos mil metros cúbicos de rochasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 02/09/2024 16:31

Volta Redonda - As obras da nova rede de drenagem pluvial em um trecho da Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no bairro Açude, em Volta Redonda, prosseguiram na tarde da última sexta-feira (30 de agosto) com a terceira detonação de rochas que estavam no trajeto das manilhas que serão instaladas para a rede pluvial. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (SMO), a estimativa é de que a nova detonação tenha retirado um volume total de pelo menos mil metros cúbicos de rochas.

As primeiras detonações aconteceram em 29 de julho e no último dia 8. De acordo com o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, todas as medidas de segurança são tomadas para evitar quaisquer transtornos decorrentes do procedimento, que é essencial para abrir caminho para as manilhas de concreto, com 1,5 metro de diâmetro cada, que serão enterradas a uma profundidade de 14 metros.

“A primeira fase das obras compreende um total de 107 metros de manilhas, que esperamos concluir até dezembro. Depois teremos um novo trecho, de 200 metros, que vai interligar essa rede pluvial com as ruas A e N. Quando toda a obra estiver concluída, essa rede vai melhorar a drenagem pluvial do entorno, acabar com as inundações na Avenida Professora Glória Roussim Guedes em situações de chuvas intensas”, explicou o secretário, destacando que a obra é realizada com recursos próprios do município.