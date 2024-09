Mutirão atendeu a pacientes com problemas oftalmológicos e ortopédicos no Hospital São João Batista - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/09/2024 16:12

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias no último fim de semana. No total, 12 pacientes foram beneficiados pelos procedimentos cirúrgicos realizados entre sexta-feira e sábado (30 e 31 de agosto). Dessa vez, o mutirão atendeu a pessoas com problemas oftalmológicos e ortopédicos.

Na parte oftalmológica, foram realizadas nove vitrectomias em pacientes com idades entre 45 e 77 anos, sob responsabilidade da equipe do doutor Gabriel Lopes. A vitrectomia é uma cirurgia ocular que tem por objetivo tratar problemas na retina e no vítreo do olho, em que o cirurgião remove parte ou todo o vítreo (substância gelatinosa que preenche o interior do olho) e o substitui por uma solução salina, gás ou óleo de silicone. Ela é indicada para tratar problemas como retinopatia diabética, descolamento de retina, buraco macular, hemorragia vítrea e complicações de cirurgias de catarata. Os pacientes tiveram alta no mesmo dia em que passaram pelo procedimento.

Já o mutirão de cirurgias ortopédicas foi comandado pelo doutor Túlio Coimbra, que realizou duas videoartroscopias em pacientes de 47 e 62 anos – que tiveram alta no domingo (1º) – e uma artroplastia reversa em paciente de 71 anos, com previsão de alta para esta segunda-feira (2).

Com os mutirões de cirurgias, o Hospital São João Batista pode oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, abrindo espaço durante a semana para as cirurgias eletivas agendadas e os casos emergenciais, uma vez que o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.