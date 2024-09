Levantamento mostra as cidades que fazem mais em saúde, educação e saneamento, com menos dinheiro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Levantamento mostra as cidades que fazem mais em saúde, educação e saneamento, com menos dinheiroCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/09/2024 10:28

Volta Redonda - O Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha (REM-F) 2024, publicado nesta semana pelo jornal A Folha de São Paulo, aponta Volta Redonda como o quarto município do país e o primeiro no estado do Rio de Janeiro mais eficiente, considerando o atendimento básico à população e a receita da cidade. O levantamento mostra as cidades que fazem mais em saúde, educação e saneamento, com menos dinheiro.

De acordo com a metodologia do ranking, o índice para classificação dos municípios vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, mais eficiente é o município no alcance das metas básicas. E Volta Redonda tirou nota 0,725 (acima da média do país, que é 0,525), ficando em primeiro no estado e entre as quatro melhores cidades a nível nacional: Botucatu (SP) – 0,769; Belo Horizonte (MG) – 0,736; e Vitória (ES) – 0,728.

O estudo da Folha de São Paulo, que conta com consultas a instituições renomadas como USP (Universidade de São Paulo), FGV (Fundação Getúlio Vargas) e Insper – instituição sem fins lucrativos e dedicada ao ensino e à pesquisa –, é baseado em variáveis subdivididas em quatro categorias: saúde, educação, saneamento e finanças.

Saúde

No quesito saúde, Volta Redonda tirou nota 0,670 – também acima da média nacional (0,505) – e conta com uma taxa de 95% de domicílios cobertos por atenção básica. Esses números comprovam os investimentos que vêm sendo desenvolvidos na saúde pública de Volta Redonda nos últimos anos, desde 2021. Dentre eles, a reforma e modernização de unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF); ampliação da quantidade de leitos hospitalares, aquisição de novos e modernos equipamentos, além de reforma de alguns e construção de novos espaços para a saúde especializada, como o Centro Municipal Cardiológico e a nova Policlínica da Mulher.

Outro fator importante foi a contratação e qualificação do quadro de profissionais na Saúde de Volta Redonda, além de ações como mutirões de cirurgias e exames. E os investimentos continuam com a construção do Hospital da Criança (ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful), no Retiro, e a reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), no bairro Colina, dentre outros.

Educação

Para a educação, foi considerado o percentual de crianças de 4 e 5 anos matriculadas no Ensino Fundamental, além das de 0 a 3 anos que frequentam creches, e Volta Redonda alcançou a nota 0,758 (média nacional foi 0,668), com variável relacionada ao Ensino Fundamental chegando a 100%.

Os números ratificam as melhorias desenvolvidas na educação básica do município nos últimos anos que, inclusive, levou Volta Redonda ao primeiro lugar no Ideb 2023 (mais recente divulgado pelo Ministério da Educação) entre as cidades do Sul Fluminense. Entre os investimentos, destacam-se a reforma de escolas; convocação e qualificação de profissionais; unidades equipadas com Smart TVs e computadores para professores e alunos; criação de mais vagas em tempo integral, incluindo a nova Creche Dauro Aragão (com capacidade para 400 crianças); entre outras.

Saneamento

Na categoria de saneamento, o Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha considerou o percentual de domicílios que são atendidos com serviços de água e esgoto, além de coleta de lixo. E Volta Redonda ficou bem próxima da nota máxima, tirando 0,981. As taxas, segundo o ranking, foram de 100% para coleta de lixo, 99% para atendimento de água, e 95% para cobertura de esgoto.

Os índices, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), mostram o resultado dos investimentos no saneamento básico da cidade durante o período entre 2021 e julho deste ano, que foram na ordem de mais de R$ 15 milhões. Foram mais de 200 ações, incluindo 220 mil manutenções – desobstruções e melhorias de redes de água e esgoto, com objetivo de melhorar a produção e distribuição de água, além da coleta e tratamento do esgoto.

E o planejamento prevê mais melhorias, sendo a principal delas a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Aero Clube, com R$ 172 milhões de investimentos para beneficiar 136 mil habitantes.

Finanças

Em relação às finanças, o estudo coletou, junto ao Tesouro Nacional, a receita per capita dos municípios. Esse índice, quando utilizado para denominar a cobertura das políticas públicas em saúde, educação e saneamento, permite o cálculo de eficiência do ranking.

O índice de receita traz Volta Redonda com nota 0,058 – acima da média do país, que é de 0,141 – e o município trabalha constantemente para garantir a eficiência da máquina pública. Nos últimos anos, a administração municipal tem investido em inteligência fiscal, redução de custos, planejamento estratégico e alinhamento entre os órgãos para utilização mais eficiente dos recursos.

Isso permitiu, inclusive, que a prefeitura conseguisse ampliar a arrecadação própria por três anos consecutivos: aumento de 22% no comparativo entre 2020 e 2021; de 18% entre 2021 e 2022; e novamente aumento de 18% na arrecadação de 2022 para 2023.