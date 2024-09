Equipe da 93a DP (Volta Redonda) encontrou agressor escondido dentro de casa - Divulgação/PCERJ

Equipe da 93a DP (Volta Redonda) encontrou agressor escondido dentro de casaDivulgação/PCERJ

Publicado 03/09/2024 13:40

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante, por volta de 13h50 desta segunda-feira (2), no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, um homem acusado de estupro, roubo e cárcere privado contra a ex-companheira.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a ex-companheira do acusado saiu de casa para trabalhar e durante o percurso foi vista por uma colega de trabalho sendo arrastada pelo braço pelo agressor. Ao ver a cena, a colega ligou para uma outra amiga, que foi até a casa do agressor, na Rua Minas Gerais, no Eucaliptal, e chamou pela vítima.

Ela foi atendida pelo agressor, que confirmou que a ex-companheira estava com ele, mas que não ia deixá-la sair. A amiga relatou aos policiais civis que o homem parecia transtornado, e que enquanto conversava com ele para tentar a liberação da vítima, a mulher gritou de dentro da casa que era melhor ele liberá-la, porque a amiga “chamaria a polícia”. O homem respondeu que “elas poderiam chamar a polícia à vontade”.

A Polícia Civil informou que o agressor não aceita o fim do relacionamento, e que hoje estaria “extremamente alterado”. Uma equipe da 93a DP (Volta Redonda) foi até o local e encontrou o agressor escondido dentro de casa. Ele foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e permaneceu preso, sendo encaminhado posteriormente para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A vítima relatou em depoimento ter sido ameaçada, agredida e coagida a manter relações sexuais com o agressor, além de ser mantida em cárcere privado e ter o telefone celular subtraído pelo ex-companheiro.