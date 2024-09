Neto (PP) é candidato à reeleição em Volta Redonda pela coligação ?Apaixonados por Volta Redonda? - Divulgação

Neto (PP) é candidato à reeleição em Volta Redonda pela coligação ?Apaixonados por Volta Redonda?

Publicado 04/09/2024 14:41

Volta Redonda - O Dia Cidades Volta Redonda vai publicar a partir desta quarta-feira (4) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Os três primeiros colocadas nas pesquisas de intenção de voto foram escolhidos para a publicação, com a ordem da publicação das entrevistas definida por sorteio. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos.

Confira agora a entrevista do candidato Antônio Francisco Neto (PP), da coligação “Apaixonados por Volta Redonda” (PP, PL, PSD, MDB, Solidariedade, Agir, DC, União Brasil, PDT, Podemos, PRD, Republicanos).

1- Saúde e Educação são temas prioritários nos municípios. Quais são suas propostas para cada uma dessas áreas?

Volta Redonda vem investindo de diferentes formas na Saúde, com reforma e modernização de unidades básicas da Atenção Primária à Saúde, ampliação no número de leitos hospitalares, aquisição e ampliação de equipamentos nas unidades médicas, construção de novos espaços especializados – como o Centro Municipal Cardiológico – e reforma de outros, como a nova Policlínica da Mulher. A administração municipal também segue investindo em contratação e qualificação de profissionais, mutirões de cirurgias e exames, entre outras ações.

E mais investimentos, que já foram iniciados, logo irão melhorar ainda mais o acesso e a qualidade da saúde pública em Volta Redonda. Dentre eles, a reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), que contará com mais uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), uma nova Unidade Intermediária, mais dezenas de leitos. E no Retiro, a reforma do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) e a construção do Hospital da Criança ao lado, que segue a todo vapor.

Na Educação, os investimentos também são constantes, com reformas de escolas; aquisição de novas tecnologias para as salas de aula, como Smart TVs e computadores para professores e alunos; convocação e qualificação dos profissionais da rede. A merenda tem melhorado a cada dia, incluindo o projeto Comer Saudável, para garantir alimentação de qualidade às nossas crianças; novos materiais e uniformes já entregues, incluindo o novo item que é o tênis.

E mais escolas estão recebendo revitalizações e adequações para melhorar as condições de ensino, inclusive com uma unidade sendo reconstruída do zero, que é a Escola para cegos e pessoas com deficiência visual, a Hilton Rocha, no bairro Voldac. O novo colégio contará até com um Jardim Sensorial para os alunos e toda a infraestrutura necessária para atender esse público

2-O que você considera o problema que mais afeta o município, e como pretende enfrentá-lo?

Um dos principais desafios de Volta Redonda é o transporte público, que já vem melhorando, mas ainda precisa melhorar mais. Já foram adquiridos novos ônibus, renovando a frota em cerca de 20%; novos horários foram criados e a readequação de itinerários foi feita em diversas ocasiões, visando melhorar as condições do transporte coletivo.

Também está sendo importante o processo de modernização da bilhetagem eletrônica, com o pagamento por PIX para recargas, a implantação do VR Card, que garante tarifa mais barata para os moradores, e o “Viaje +”, que permite aos usuários dos ônibus fazerem duas viagens e pagar apenas uma passagem com o VR Card.

A prefeitura vem buscando constantemente soluções para melhorar o transporte público, incluindo subsídios à tarifa, e a proposta é continuar trabalhando junto ao setor, fiscalizando e cobrando cada vez mais por mais melhorias nas condições dos veículos, eficiência no cumprimentos dos horários para garantir o transporte para toda a população.

3- Quais são suas propostas para a geração de empregos?

Em relação à geração de empregos Volta Redonda está vivendo um grande momento, como mostra os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do primeiro semestre deste ano, com mais de 2,7 mil novas vagas criadas de janeiro a julho.

E a tendência é que esse cenário melhore ainda mais com a expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, gerando mais empregos diretos e indiretos; além de empresas da cadeia produtiva do aço que vão chegar, graças a incentivos fiscais.

4-Os eventos climáticos extremos já são uma realidade e ocorrem cada vez com mais frequência. Qual a sua proposta para minimizar os riscos e eventuais consequências desses eventos?

Volta Redonda já investiu cerca de R$ 1 milhão em obras de contenção de encostas somente por meio do Furban (Fundo Comunitário do município), que já contribuem para a segurança dos moradores em dias de fortes temporais. Também na casa de R$ 1 milhão estão os investimentos em obras de drenagem pluvial em 12 bairros.

E mais obras de infraestrutura estão em andamento para melhorar o dia a dia da população, como a da Avenida Professora Glória Roussim, no Açude, que terá mais de 300 metros de manilhas interligadas, melhorando a drenagem da água da chuva no entorno, acabando com as inundações na via. Somada a essa obra, outra importante segue em curso e vai melhorar o escoamento das águas na região: a construção de uma galeria na Avenida General Euclides Figueiredo, para desviar o curso do Córrego dos Carvalhos antes de chegar ao Córrego União, evitando enchentes na região.

Todo esse trabalho preventivo se junta à atuação da Defesa Civil, que a cada ano intensifica a mobilização entre secretarias e outros órgãos para atender cada vez mais rápido e de forma eficiente as ocorrências, colocando Volta Redonda como um dos municípios mais bem preparados, resilientes.

5-Qual a sua proposta para o meio ambiente?

Volta Redonda conta com diversas frentes de atuação na área do meio ambiente, incluindo a manutenção de áreas protegidas em unidades de conservação, e a fiscalização – foram mais de 2,3 mil ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 2023, coibindo danos à natureza e controlando questões relacionadas à poluição. A Educação Ambiental, em especial em espaços públicos da cidade como o Parque Natural Fazenda Santa Cecília do Ingá, é constante para conscientizar a população sobre a necessidade de preservação.

Inclusive, todo esse trabalho, associado a outras importantes ações (como a revitalização do viveiro de mudas e replantio de árvores pela cidade), rendeu recentemente um marco histórico para a cidade, que é a melhor colocação da cidade no ICMS (Índice sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico do Estado do Rio de Janeiro – ficamos na 19ª posição pela primeira vez desde que o índice foi criado.

E vamos continuar trabalhando para ampliar as ações educacionais, a fiscalização, intensificar a revitalização de espaços públicos com áreas verdes, como a Praça da ETPC, no bairro Sessenta, que segue com a obra a todo vapor

6-Qual a sua proposta para a segurança pública?

Desde 2021, com a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), os números comprovam que Volta Redonda está se transformando, a cada dia, em uma cidade mais segura para vivermos. Reduziram diversos índices de criminalidade e muito disso foi graças ao trabalho integrado com as outras forças de segurança, o reforço no policiamento e na proximidade com a população, mais iluminação nos espaços públicos, aquisição de novas viaturas, reforma de bases, instalação das câmeras de monitoramento pela cidade.

E a meta é continuar esse trabalho de investimento em tecnologia – com a ampliação de câmeras em mais pontos da cidade, incluindo a parceria entre o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a população; em integração dos órgãos de segurança com a população, destacando a parceria por meio de canais entre os moradores e os órgãos de segurança; reforço no policiamento com projetos como o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança); ampliação do trabalho de conscientização junto à população, desde criança com a Guarda Mirim e a Mini Cidade do Trânsito, por exemplo, até a Melhor Idade, com a orientação sobre os direitos desse público; planejamento, com destinação de profissionais e recursos de forma cada vez mais eficiente para tornar Volta Redonda a cidade mais segura do país.