Centro de Controle de Zoonoses disponibilizou pontos de vacinação em 16 bairros do município - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/09/2024 15:35

Volta Redonda - A primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de 2024 da Prefeitura de Volta Redonda registrou 5.816 animais imunizados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), disponibilizou pontos de vacinação em 16 bairros do município, além de drive-thru na Ilha São João, no último sábado, 31 de agosto. Nesse dia, foram vacinados 4.551 cães e 1.265 gatos.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Janaína Soledad, afirmou que a expectativa é imunizar cerca de 20 mil animais nos três sábados da campanha. “Com a programação dos dias 14 e 28 de setembro (aos sábados), todas as regiões da cidade serão atendidas com pontos de vacinação, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), os Cras (Centros de Referência de Assistência Social), as igrejas e escolas municipais. E ainda haverá o drive-thru na Ilha São João, sempre das 8h às 17h”, falou.

“É muito importante que o tutor leve o animal para vacinar. A dose é única, anual e de graça. Fique atento à programação. A imunização é fundamental para a proteção do animal e de toda a família, pois a raiva é uma doença altamente letal e transmissível”, acrescentou Janaína.

Para garantir a segurança do animal e das pessoas durante a vacinação, é indicado que os cachorros sejam levados na coleira, e para os cães de grande porte, além da guia, recomenda-se a utilização de focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte para animais domésticos. Recomenda-se ainda que todos os animais sejam conduzidos por um adulto, para evitar acidentes.

Programação para os dias 14 e 28 de setembro

- 14 de setembro

UBS Caieiras

UBS Jardim Paraíba

UBSF Candelária

UBSF Dom Bosco

UBSF Nova Primavera

UBSF Santa Rita do Zarur

UBSF São Sebastião

UBSF Vila Rica/Três Poços

UBSF Água Limpa

UBSF Vila Americana

UBSF Volta Grande

UBSF Santo Agostinho

CRAS Aero

CRAS Santa Cruz

Pinto da Serra – Igreja Católica

Jardim Amália – Igreja Católica

São Luiz – Escola M. Juarez Antunes

Drive-thru na Ilha São João

- 28 de setembro

UBSF Açude 1

UBSF Açude 2

UBSF Vila Brasília

UBSF Mariana Torres

UBSF Retiro I

UBSF Retiro III

UBSF Vale Verde

UBSF Vila Mury

UBSF Siderlândia

UBSF Belmonte

UBSF Jardim Belmonte

UBSF Padre Josimo

CRAS Voldac

CRAS Belo Horizonte

CAM – Fundação Beatriz Gama

Retiro II – Escola Amaral Peixoto

Drive-thru na Ilha São João