Evento terá três palanques, tendas para pontos de hidratação e ?Ponto de Encontro?, equipes de saúde e banheiros químicos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/09/2024 15:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda executa a última etapa dos preparativos para o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro na manhã desta sexta-feira (6), com a montagem da estrutura. A coordenação do evento, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), começou há dois meses. Entre as ações houve dois encontros com representantes das entidades que participam do desfile e reuniões internas para definição de toda organização.

Para oferecer conforto aos participantes e ao público do evento, a Praça Sávio Gama (em frente à prefeitura), as avenidas Paulo de Frontin e Integração, além da Rua Neme Felipe, no bairro Aterrado, vão receber três palanques, tendas para os pontos de hidratação, o ‘Ponto de Encontro’ e as equipes de saúde, e banheiros químicos. Também serão instalados 1.400 metros de gradil para delimitar a pista do desfile e o recuo das fanfarras.

O evento em Volta Redonda terá a participação de cerca de dez mil pessoas, divididas entre 40 instituições além das secretarias, autarquias e fundações municipais, que passam pela Avenida Paulo de Frontin a partir das 8h30. E para receber essas pessoas e o público do desfile são instalados palanque para autoridades; palanque para a Banda Municipal; o Camarote da Acessibilidade, exclusivo para cadeirantes; além da Tenda dos Girassóis, para pessoas autistas.

Os desfilantes contam com cinco tendas de hidratação montadas na Avenida Integração e Rua Neme Felipe, que funcionam como concentração do desfile. Também serão colocados 50 banheiros, divididos entre as duas concentrações, para quem vai desfilar, e na Praça Sávio Gama, para o público em geral; a praça também receberá a tenda ‘Ponto de Encontro’ e uma das tendas de atendimento de saúde. Outra equipe da Saúde ficará próxima ao Restaurante Popular, na Avenida Integração. As equipes contam com o suporte de duas ambulâncias durante o desfile.

Além dos profissionais que atuam na montagem do 7 de Setembro, cerca de 300 funcionários trabalham durante o evento. A Secom conta com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer (Smel), Serviços Públicos (SMSP), Saúde (SMS), Ordem Pública (Smop), Assistência Social (Smas) e Administração (SMA), além do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), da Guarda Municipal e da Fundação Beatriz Gama (FBG) na realização do desfile.

Mudanças no trânsito

O trânsito no bairro Aterrado sofrerá alterações por conta das comemorações pela Independência do Brasil em Volta Redonda. O evento começa às 8h, na Praça Sávio Gama, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da Independência pela Banda e o Coral Municipal e segue com o Desfile Cívico-Militar na Avenida Paulo de Frontin.

O desfile acontecerá na Avenida Paulo de Frontin, entre a Avenida Integração e a Rua Luiz Alves Pereira, em mão contrária. E o trânsito será interrompido neste trecho, bem como nas ruas transversais, a partir de 0h do dia 7 de setembro, sábado. No momento do desfile, entre 7h e 14h, a passagem de veículos, mesmo os dos moradores, pela Rua Paulo de Frontin, ficará impedida.

Na Avenida Integração (ligação do Aterrado à Vila Americana) e na Rua Neme Felipe (início da via até a Igreja Nossa Senhora das Graças), que recebem a concentração do desfile, o estacionamento de veículos será proibido a partir de zero hora do dia 7 de setembro.

Ordem do desfile

Primeira Fase – 8h30

- Banda Municipal de Volta Redonda / Coral Municipal de Volta Redonda

- Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira / Grupo Jeep Resistência OFF Road

- Associação dos Reservistas das Forças Armadas (Arfar)

- Corpo de Bombeiros de Volta Redonda + Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti - Colégio Cívico-Militar

- Polícia Militar / Segurança Presente

- 14º Escoteiros Combatentes Eternos / 22 º Escoteiros São João Tadeu/ 53º Escoteiros Vigilante da Acácia

- Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD)

- APADEM/ ArfloreSer / Projeto Amigos Especiais / M.A.E (Mães e Amigos dos Especiais)/APADA

- Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Primária em Saúde e Rede de Atenção Psicossocial (Saúde Mental)

- Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas)

- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel)

Segunda Fase: 9h



- Apae Volta Redonda

- Fanfarra Escola Municipal Jiulio Caruso

- Secretaria Municipal de Educação (SME)

- Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre)

- Fundação Beatriz Gama

- Rotary Clube / Casa da Amizade

- Projeto Segunda Chance (Igreja Metodista Wesleyana)

- Ordem Demolay / Filhas de Jó Internacional

Terceira Fase: 10h



- Fanfarra dos Ex-alunos da ETPC

- Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa)

- Instituto Tecnológico de Capacitação – ITEC

- Ciep Brizolão 484 Toninho Marques

- Ciep 295 Prof. Glória Roussim Guedes Pinto

- Colégio Presidente Roosevelt

- Escola Firjan Sesi/Senai Volta Redonda - Fanfarra da Escola Firjan Sesi Barra Mansa - Unidade Senai Volta Redonda

- Colégio Batista Brasil

- Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC)

- Grupo Cosplayers VR

- Somos História da Dança

Quarta Fase: 11h



- Clube de Antiguidades Automotivas

- Jeep Clube Volta Redonda

- Kartódromo Internacional de Volta Redonda / Piloto Daniel Mageste

- Falcões de Aço Moto Clube

- Clube Hípico de Volta Redonda