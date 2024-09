Samuca Silva (PSDB) é candidato a prefeito de Volta Redonda pela federação PSDB Cidadania - Divulgação

Samuca Silva (PSDB) é candidato a prefeito de Volta Redonda pela federação PSDB CidadaniaDivulgação

Publicado 06/09/2024 14:44 | Atualizado 06/09/2024 14:51

Volta Redonda - O Dia Cidades Volta Redonda publicou esta semana uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município, que se encerra nesta sexta-feira (6). Os três primeiros colocadas nas pesquisas de intenção de voto foram escolhidos para a publicação, com a ordem da publicação das entrevistas definida por sorteio. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos.

Confira agora a entrevista do candidato Samuca Silva, candidato a prefeito de Volta Redonda pela federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania).

Saúde e Educação são temas prioritários nos municípios. Quais são suas propostas para cada uma dessas áreas?

A saúde pública em Volta Redonda precisa de uma reestruturação urgente. Muitas pessoas enfrentam dificuldades no acesso a serviços básicos, como visto no caso do CAIS Conforto, que está fechado há três anos sob o pretexto de reformas que nunca terminam. Isso obriga moradores a buscar atendimento no Hospital do Retiro, distante e superlotado, colocando vidas em risco, principalmente em situações de emergência.

Meu compromisso é reabrir o CAIS Conforto, transformando-o em uma UPA moderna, assim como fizemos com o CAIS Aterrado, que no meu governo se tornou o terceiro hospital público do município.

Além disso, vou concluir todas as obras pendentes na área da saúde e retomar os atendimentos pediátricos em todas as unidades. Também irei assegurar que os recursos destinados à saúde, conforme determinado pela Constituição, sejam aplicados corretamente.

Importante lembrar que no meu primeiro governo, Volta Redonda foi referência em transparência durante o enfrentamento à Covid-19, além das importantes obras que entreguei a população, entre elas, a Clínica de Hemodiálise, o Centro Estratégico de Saúde, as USF da Água Limpa, São Sebastião e Padre Josimo Hospital, o Hospital Regional. Destaque também as ações que possibilitaram zerar as filas por exames.

A Educação é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade, sendo fundamental na formação dos cidadãos e na construção de um futuro melhor. No meu mandato anterior, fizemos avanços significativos, e pretendo retomar essa trajetória de sucesso. Vamos investir em concursos públicos para garantir a presença de professores qualificados em todas as áreas, incluindo professores de Libras e auxiliares de sala, visando atender às necessidades das nossas crianças e jovens.

Quero continuar as ações que elevem o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), retomando a liderança que Volta Redonda já teve no ranking da educação pública, sendo a primeira do sul fluminense e a quinta no Estado do Rio. Também vou assegurar que o Semeia atenda adultos com autismo, ampliando o acesso a esse serviço. Outra prioridade é democratizar o acesso às creches.

Durante meu mandato, aumentei as vagas de 250 para 1.500 em tempo integral, eliminando a fila de espera para o berçário. Isso só foi possível graças à inauguração de novas creches na 249, Vila Rica e Retiro. Vou implementar o piso nacional para os professores, garantindo valorização..

2. O que você considera o problema que mais afeta o município, e como pretende enfrentá-lo?

Identificar um único problema como o maior desafio de Volta Redonda é uma tarefa complexa, dado que a cidade enfrenta várias questões críticas simultaneamente. Entretanto, destaco a necessidade urgente de retomarmos a geração de emprego e renda como uma prioridade, especialmente em um contexto de recuperação econômica pós-pandemia.

A precariedade no atendimento à saúde também exige atenção imediata, com unidade de saúde fechada e obras inacabadas que deixam a população sem acesso a serviços essenciais.

Paralelamente, precisamos enfrentar o desafio da preservação ambiental. Volta Redonda abriga uma das maiores empresas do país, que, embora seja uma grande empregadora, também é responsável por uma parte significativa da poluição atmosférica na região. Meu plano de governo inclui medidas rigorosas para monitorar e reduzir a poluição, implementar práticas de sustentabilidade e garantir que o desenvolvimento econômico seja compatível com a proteção ambiental.

Para enfrentar esses desafios, proponho uma gestão integrada, que articule ações nas áreas de saúde, economia e meio ambiente, sempre com o foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Vou trabalhar incansavelmente para trazer de volta o protagonismo de Volta Redonda, tornando-a novamente uma referência no estado.

3. Quais são suas propostas para a geração de empregos?

A geração de empregos é uma das prioridades do governo, e acredito que o projeto Tarifa Comercial Zero será uma ferramenta fundamental para revitalizar a economia local. Na minha primeira gestão, esse projeto demonstrou um impacto positivo significativo, com a disponibilização de três ônibus elétricos que transportavam, gratuitamente, cerca de 3 mil pessoas diariamente, o que aqueceu as vendas no comércio local.

Agora, o objetivo é expandir o Tarifa Zero para mais cinco bairros: Santo Agostinho, São Luiz, São Lucas, Ponte Alta e o trecho final do Retiro até o Colégio João XXIII. Essa expansão vai impulsionar a economia e aumentar a arrecadação do município, criando um ciclo virtuoso de crescimento.

Além disso, vou restabelecer o apoio ao microempreendedor, facilitando a emissão de alvarás e promovendo ações que incentivem o trabalho das cooperativas.

Outro foco será a capacitação profissional, preparando nossos jovens para o mercado de trabalho, em parceria com empresas e instituições educacionais. Também pretendo atrair investimentos para Volta Redonda, transformando a cidade em um polo de hospedagem para os turistas que visitam a região.

Vamos retomar o projeto do Polo Metalomecânico, trazendo novas empresas para a cidade, e revitalizar a Rua de Compras, tornando-a um destino regional para compras e lazer. Também vou trabalhar incansavelmente para colocar o município novamente na liderança de geração de empregos no cenário do Estado. No primeiro governo chegamos ao patamar de 73.397 admissões entre 2017 e 2019.

4. Os eventos climáticos extremos já são uma realidade e ocorrem cada vez com mais frequência. Qual a sua proposta para minimizar os riscos e eventuais consequências desses eventos?

A crescente frequência de eventos climáticos extremos é uma preocupação real que exige ações concretas e integradas. Em Volta Redonda, vamos implementar um plano de contingência para responder de forma rápida e eficaz a desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de encostas e tempestades severas. Esse plano incluirá a criação de uma central de monitoramento que utilizará tecnologia avançada para prever e mitigar os impactos desses eventos, garantindo que a população seja avisada com antecedência e possa se preparar adequadamente. Além disso, vamos investir na infraestrutura da cidade para torná-la mais resiliente, melhorando o sistema de drenagem, reforçando encostas e revitalizando áreas degradadas.



Um dos projetos mais ambiciosos é a criação de um cinturão verde ao redor da cidade, com o plantio de árvores nativas que ajudarão a regular o clima local e a proteger as áreas urbanas contra desastres ambientais.

Também pretendo trabalhar em parceria com a comunidade para promover a educação ambiental, conscientizando os cidadãos sobre a importância da preservação dos recursos naturais e da adoção de práticas sustentáveis. Essas ações, combinadas, garantirão que Volta Redonda esteja preparada para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo vidas e preservando o meio ambiente.

5. Qual a sua proposta para o meio ambiente?

Meu plano de governo para o meio ambiente inclui propostas específicas para enfrentar os desafios atuais e futuros de Volta Redonda. Uma das ações prioritárias será a criação de um cinturão verde ao redor da Usina Presidente Vargas - CSN, com o plantio de árvores nativas que ajudarão a reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar na cidade. Além disso, vamos instalar monitores de ar em vários bairros para garantir um controle mais rigoroso da qualidade do ar e assegurar que os padrões de saúde sejam cumpridos.



Outro foco será a implementação do TAC Ambiental, assinado pela CSN em 2018, que compromete a empresa a investir em melhorias ambientais para Volta Redonda. Vou garantir que esses compromissos sejam cumpridos e que a cidade receba os benefícios acordados. Também pretendo retomar o Plano de Arborização, aprovado em 2019, com o objetivo de plantar 25 mil mudas de árvores em toda a cidade, criando mais espaços verdes e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.

Paralelamente, vamos criar duas novas áreas verdes, que serão espaços de lazer gratuitos para a população. No campo do saneamento básico, vou retomar os projetos de tratamento de esgoto, elevando a capacidade atual e garantindo que Volta Redonda avance na direção de uma cidade mais sustentável e limpa. Importante lembrar que na minha gestão elevei o tratamento de esgoto de 17% para cerca de 40%; criei a sétima maior reserva do Brasil remanescente da Mata Atlântica, o Refúgio da Vida Silvestre Vale dos Puris.

6. Qual a sua proposta para a segurança pública?

A segurança pública é um desafio complexo que exige uma abordagem variada, envolvendo investimentos em diferentes áreas, como geração de empregos, capacitação profissional e educação. Dados recentes do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro revelam um aumento alarmante de 34,69% na violência contra a mulher entre 2017 e 2022. Esse crescimento preocupa e exige ações contundentes para proteger as mulheres e garantir sua segurança.

Além disso, o município enfrenta desafios como homicídios dolosos, tráfico de drogas e ocorrências de trânsito. Minha proposta inclui a retomada de iniciativas que deram resultados positivos no passado, como a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que foi instituída durante meu governo; a ampliação do efetivo da Guarda Municipal e a renovação da frota de veículos para melhorar o patrulhamento;a modernização do CIOSP, transformando-o em um Centro de Inteligência e Segurança Pública ainda mais eficiente, integrado com as forças de segurança estaduais e federais e o projeto “Cidade Inteligente e Humana”, com a instalação de câmeras, sensores e leitores em pontos estratégicos da cidade, todos conectados à rede nacional de segurança.

Quero usar a tecnologia como aliada nessa missão, com medidas que tornem Volta Redonda uma cidade mais segura para todos, onde a população possa viver e trabalhar com tranquilidade.