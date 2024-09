O empresário Mauro Campos é candidato a prefeito pelo partido Novo - Divulgação

Publicado 05/09/2024 14:15

Volta Redonda - O Dia Cidades Volta Redonda está publicando desde quarta-feira (4) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Os três primeiros colocadas nas pesquisas de intenção de voto foram escolhidos para a publicação, com a ordem da publicação das entrevistas definida por sorteio. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos.

Confira agora a entrevista do candidato Mauro Campos (Novo)

1- Saúde e Educação são temas prioritários nos municípios. Quais são suas propostas para cada uma

dessas áreas?

Vamos reformar as escolas municipais necessitadas, mantê-las e equipá-las com tecnologia de ponta, para que nossos alunos e profissionais fiquem confortáveis e se sintam interessados para a futura corrida ruma ao mercado de trabalho, no futuro.

O primeiro passo é a valorização da educação implantado um sistema de medição das condições de aprendizado dos alunos, juntamente com um PCCS da categoria escolar, onde será colocado um

bônus/remuneração variável, baseado em meritocracia, produtividade e eficácia.

Hoje no orçamento de Volta Redonda, a cidade prevê gastar R$ 939 por mês por aluno da rede municipal. Vamos fazer valer esse valor com uma entrega da aprendizagem de qualidade e escolas com estrutura boa, material moderno, merenda de qualidade e nutritiva, uniforme e professores valorizados, que condizem com esse valor.

Na saúde, vamos fazer funcionar as Unidades Básicas de Saúde da Família como deveriam, com os profissionais que deveriam. Isso já faria com que todo o sistema de saúde desafogasse, e os casos que podem ser tratados nessas unidades básicas de saúde da família, não precisem chegar aos hospitais e gerar as filas gigantes.

Estabelecer o piso salarial como referência de pagamento para os profissionais da saúde. Equiparar os salários dos profissionais que atendem nas Unidades Básicas, com os profissionais dos hospitais.

Vamos criar o programa de saúde mental, para que jovens, adultos e idosos, tenham acesso fácil ao cuidado psicológico e psiquiátrico. No caso dos jovens, crianças e adolescentes, um programa especial de prevenção e detecção precoce de TDAH, Autismo, e outras condições do espectro.

Lançar o projeto “Saúde na Palma da Mão”, que será um controlador de filas digitais, de forma que em todos os exames e consultas, onde houver a necessidade de gerar fila, o usuário poderá acompanhar seu lugar na fila, quantas pessoas são atendidas por dia naquela fila, e uma previsão precisa, do dia do atendimento.

Vamos acabar totalmente com as indicações para filas da saúde, como aconteceu com o caso da catarata, onde as vagas foram distribuídas para que vereadores fizessem política com aquilo. Haverá somente uma fila, que vai andar para todos. Somente poderão ter preferência na fila quando houver indicação médica.

2-O que você considera o problema que mais afeta o município, e como pretende enfrentá-lo?

Transporte publico. Linha Verde Volta Redonda cresceu em torno da CSN, que hoje possibilita a criação de uma linha contornando a usina, no trajeto, inicialmente, teremos 12 estações de transferência de passageiros, que são Rodoviária, Prefeitura, 7 de Setembro, Santa Margarida, Batalhão, Retiro/Vila Brasilia, Subprefeitura, Beira Rio, Belmonte, Siderlândia, Ponte Alta, Sidershopping.

Ônibus: a Linha Verde contará com ônibus ecológicos, elétricos ou outro combustível não poluente. Também serão gratuitos e permitirá (sic) ao cidadão se locomover com rapidez entre as diversas estações ao longo do trajeto.

Estações: a partir de cada estação, ônibus normais farão a ligação com seus bairros de destino, com percursos reduzidos. Essas novas linhas serão feitas por empresas privadas, assim poderemos reduzir os valores das passagem (sic), proporcionais a (sic) quilometragem e número de passageiros.

Em todas as áreas planas da cidade, vamos construir um corredor para ciclistas, monitorado com rigor por câmeras, para que as bicicletas, sejam uma opção viável e segura de transporte para os moradores de Volta Redonda. esse corredor partirá da Ponte Alta, Vila, Aterrado, Aero, Niterói, Retiro, Açude, Paralelo, Beira Rio inteira.

Vamos incentivar o trabalho dos motoboys, motoristas de app e taxistas, construindo em pontos estratégicos da cidade pontos de apoio, onde esses profissionais terão acesso a local de descanso, banheiro e tomadas para carga de celular. Acreditamos que com o trabalho desses profissionais, o trânsito de Volta Redonda ficará ainda mais fluído (sic), então vamos incentivar e dar todo suporte necessário a esses profissionais, assim como a conscientização na condução dos veículos, cumprindo as normas de segurança.

3- Quais são suas propostas para a geração de empregos?

Nosso lema é o maior programa social é o emprego. Volta Redonda tem um crescimento da população que faz com que faltam postos de trabalho, vagas são criadas, porém varias outras deixam de existir. Esse é o ciclo da escassez que denuncia que Volta Redonda parou de crescer e evoluir. Pessoas estão indo trabalhar em outras cidades ou até se mudando de Volta Redonda. Famílias estão sendo separadas por causa desse fenômeno. Com Mauro Campos isso vai mudar.

Volta Redonda precisa atrair investimentos, novas empresas, indústrias que vem para cá, geram empregos e fazem a cidade crescer. Empresas do ciclo do aço, e empresas de serviço na área de inovação e tecnologia, e nosso comércio, serão os propulsores da economia de Volta Redonda. É um ciclo onde novos empregos são gerados, sem que outros empregos deixem de existir. Mauro Campos gerou em sua jornada empreendedora, mais de 6.000 empregos, ele sabe como fazer, e vai fazer. A conta é simples, quanto mais empregos, maiores os salários.

4-Os eventos climáticos extremos já são uma realidade e ocorrem cada vez com mais frequência. Qual a sua proposta para minimizar os riscos e eventuais consequências desses eventos?

Proteger as nascentes e matas ciliares, criar represas para que tenhamos maior evaporação, produzindo mais umidade no ar e chuvas. Reduzir o número de veículos com combustíveis fosseis na cidade, atraves de um sistema de mobilidade inteligente e eficaz, utilizando incentivos para a utilização de transporte publico digno e veículos elétricos ou movidos a com combustíveis ecológicos.

5-Qual a sua proposta para o meio ambiente?

Eliminar os esgotos, jogados, hoje, (sic) a céu aberto em todos os corregos (sic) e rios em Volta Redonda. Discutir de forma séria e responsável com todas as indústrias e empresas da cidade a questão da diminuição da poluição, do ar e água.

Criar um cinturão de vegetação arvoria (sic) na zona sul da cidade para que o vento possa trazer o máximo possível de oxigênio para a cidade e tambem propor a CSN plantio em todas as áreas livres da Usina para formar um cinturão em torna da usina.

6-Qual a sua proposta para a segurança pública?

Como planeja abordar a questão da segurança pública, mesmo não sendo obrigação direta da prefeitura?

Trazer a inteligência para o processo de segurança integrada junto com as Policias Militar, Civel (sic), Federal e Rodovia (sic) Federal. Criaremos a CSI, utilizando Inteligência Artificial e identificação Facial, alem de semáforos inteligentes.

Reforçar o diálogo com o governo do estado para que a Polícia Militar tenha todo apoio da prefeitura para realizar seu trabalho. A Guarda Municipal, em se tratando de segurança, o efetivo certo, é fundamental para que o trabalho seja entregue com qualidade para a população, escolas e próprios públicos. Vamos ajustar a remuneração e fazer concurso.

O papel principal da GM é para uma atenção especial as escolas de Volta Redonda, de forma que nossos estudantes se sintam em um lugar extremamente seguro, alem dos funcionários e professores.

Conter a multiplicação dos moradores de rua na nossa cidade é fundamental e GM atuará no tocante a ordem.

Vamos também oferecer auxílio aos moradores de rua, para que tenham amparo, abrigo e alimento, mas não vamos incentivar que eles permaneçam nas ruas, pois muitos criminosos se misturam aos moradores de rua, e aproveitam oportunidades para cometer crimes, como já vimos no passado.