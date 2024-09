Somente esta semana, seis pessoas foram detidas por furto de cabos de cobre em Volta Redonda - Divulgação/Semop PMVR

Somente esta semana, seis pessoas foram detidas por furto de cabos de cobre em Volta RedondaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 06/09/2024 16:17

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em conjunto com outras forças de segurança de Volta Redonda, fechou o cerco contra autores de furto de cabos. Somente nesta semana, seis pessoas foram detidas suspeitas pelo crime que causa grandes prejuízos financeiros na infraestrutura da cidade e danos sociais maiores ainda. O último caso aconteceu na noite de quinta-feira (5) quando dois homens, de 30 e 41 anos, foram flagrados furtando fios de cobre em um poste no bairro Aero Clube.

A dupla foi detida por policiais militares após uma denúncia. Com eles foi encontrada uma quantidade de fios de cobre em um saco grande de acondicionar farinha, alicates e torquês para o corte do material. Questionados pelos policiais, eles alegaram ser eletricistas em uma obra e que teriam ganhado os fios do patrão, no entanto não souberam informar o nome do patrão, o contato dele e nem o local da obra onde supostamente trabalhavam. Ambos foram levados para a 93a Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), onde foram indiciados por furto.

Antes da dupla, já haviam sido detidos pelo mesmo tipo de crime três homens e uma mulher. O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou o prejuízo social que a prática provoca e a importância do combate.

“Essas pessoas estão saqueando a cidade e temos intensificado as fiscalizações, contando com o apoio das polícias Civil e Militar, e da população de bem. É um crime que causa um prejuízo financeiro grande, mas um prejuízo social maior ainda. Um furto de cabo deixa um bairro inteiro sem luz, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas acamadas, coloca em risco a segurança das vias. Por isso estamos fechando o cerco e pedindo o apoio dos moradores: denunciem. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, afirmou o secretário.

Além dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública, o 153 da GMVR e o 190 da Polícia Militar, denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas também de forma sigilosa pelos telefones 197 ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).