Milhares de pessoas estiveram na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, para acompanhar o desfile - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Milhares de pessoas estiveram na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, para acompanhar o desfileGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 07/09/2024 16:06

Volta Redonda - Em comemoração ao 202º aniversário da Independência do Brasil, Volta Redonda realizou neste sábado (7) o seu desfile cívico-militar para celebrar a data. Milhares de pessoas estiveram na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, para acompanhar o desfile, que reuniu mais de dez mil participantes, entre grupos musicais, cerca de 40 instituições e secretarias, autarquias e fundações municipais.

O evento teve início por volta das 8h da manhã com o hasteamento da bandeira na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, além da execução dos hinos Nacional e da Independência pela Banda e o Coral Municipal, que deram início ao desfile, em seguida, com os cerca de 800 alunos da Rede Municipal de Ensino que compõem as Bandas Mini do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

Representando o prefeito Antonio Francisco Neto, que está de férias, o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Coronel Henrique, lembrou em seu discurso as lutas pela liberdade e destacou o papel de Volta Redonda no avanço do Brasil. “O nosso país tem trilhado um caminho de crescimento e desenvolvimento e a nossa cidade também está inserida nesta evolução do Brasil. Volta Redonda, nossa cidade, é um exemplo vivo desse espírito empreendedor e visionário”, destacou Coronel Henrique.

Também participaram, durante todo o desfile, as fanfarras de várias instituições de ensino e a Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras).

Dividido em quatro fases, o desfile contou com a organização da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e colaboração dos professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e da Guarda Municipal (GMVR) – para auxiliar no andamento do desfile e organizar o trânsito no entorno do evento, pois algumas vias precisaram ser fechadas para os veículos –, além da Polícia Militar e do monitoramento pelas câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Quem esteve na Paulo de Frontin para assistir ao desfile pôde conferir as fanfarras da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso e a dos Ex-Alunos da ETPC. Também passaram pela avenida os atendidos por projetos e programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel), Educação (SME), da Pessoa com Deficiência (SMPD), Saúde (SMS), Assistência Social (Smas). Também estiveram presentas a Fundação Beatriz Gama (FBG), Apae Volta Redonda, Apadem, ArfloreSer, Projeto Amigos Especiais, M.A.E (Mães e Amigos dos Especiais), Apada, a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, grupos de Escoteiros, Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), diversas instituições de ensino, o grupo Falcões de Aço, o Clube de Antiguidades Automotivas, o Clube Hípico de Volta Redonda, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, entre outros.

Moradora do bairro Retiro, Maria Eduarda Silva, elogiou o desfile. “É uma tradição da cidade, a gente gosta de assistir e acompanhar o pessoal desfilando e representando suas áreas. É muito bonito de presenciar. Um evento muito marcante para todos que participam”, afirmou.

O aposentado José Antônio Chaves disse que o Desfile 7 de Setembro é uma tradição que permanece em Volta Redonda enquanto outras cidades deixaram de lado.

"É muito legal esse evento, o resgate do patriotismo em Volta Redonda. Nossa cidade tá de parabéns por ser uma das poucas da região que ainda valorizam essa tradição. Sempre desfilei e fico feliz de saber que ainda está acontecendo de maneira tão bonita", finalizou.