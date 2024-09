Trabalho em parceria com Governo do Estado é fiscalizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Obras - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/09/2024 16:39

Volta Redonda - As equipes que estão colocando o novo asfalto em ruas e avenidas de Volta Redonda concluíram o asfaltamento de mais 13 novas vias do Aterrado, pois o bairro já havia recebido anteriormente nova pavimentação em outras ruas e avenidas. O trabalho é fiscalizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), e é realizado em parceria com o Governo do Estado. O convênio prevê o asfaltamento de mais de 300 vias na cidade.

De acordo com a empreiteira que está à frente do trabalho, a última via a receber o novo asfalto no Aterrado foi a Neme Felipe, com cerca de 100 metros de extensão. Todo o solo foi fresado antes, como preparação para que as equipes aplicassem a massa asfáltica.

No total, o Aterrado recebeu, nesta etapa, asfaltamento em cerca de seis quilômetros de extensão. Além da Neme Felipe, foram beneficiadas as seguintes vias: Rua 15 de Novembro; Rua 1º de Maio; Avenida Oscar de Almeida Gama; Rua 17 de Julho; Rua Dionéia de Andrade Faria; Rua Idalina Savignon Cardoso; Rua Deputado Geraldo Di Biase; Rua Simão da Cunha Gago; Rua Jaime Pantaleão de Morais; Rua Luiz Alves Pereira; Rua Coroados; e Rua Bernardo Ferraz.

Próximas vias

No bairro Monte Castelo, as equipes concluíram nesta segunda-feira (9) a fresagem da Rua São Sebastião, no trecho entre a Rodovia dos Metalúrgicos até a esquina com a Rua Dom Luís de Vasconcelos. Em breve a via receberá o novo asfalto.

Outra frente de trabalho iniciou a preparação do solo na Rua São Vicente de Paula, no Niterói. A previsão é que outras quatro vias do bairro também recebam o novo asfaltamento: ruas Santa Julia, Santa Mônica, Santa Alzira e São Felipe.

De acordo com o cronograma da empresa que toca a obra, após a conclusão nesses locais, o serviço segue para a Rua 25-A, na Vila Santa Cecília, e para o bairro Ponte Alta, onde será colocado novo asfaltamento na Rua Dom Pedro I.