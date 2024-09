Comerciantes do Mercado Popular do Aterrado foram cadastrados nos grupos de Whatsapp da Semop - Divulgação/Semop PMVR

Comerciantes do Mercado Popular do Aterrado foram cadastrados nos grupos de Whatsapp da Semop Divulgação/Semop PMVR

Publicado 09/09/2024 16:52

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) deu início nesta segunda-feira (9) ao cadastro de comerciantes dos mercados populares de Volta Redonda. Os permissionários dos boxes do Aterrado foram os primeiros a serem incluídos aos canais de comunicação exclusivos e geridos pela Semop.

Funcionários da secretaria estiveram em contato com os comerciantes explicando a proposta e, em seguida, fizeram o cadastro dos interessados em participar. Nesta terça-feira (10), a iniciativa estará no Mercado Popular do Retiro. A expectativa é que mais de 170 pessoas sejam incluídas nestes grupos de WhatsApp.

O secretário da Semop, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que o objetivo é garantir uma proximidade entre os comerciantes e as forças de segurança, entendendo também todas as peculiaridades do segmento.

“Acreditamos muito na segurança de proximidade, porque hoje não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Sabemos da importância dos mercados populares para a economia da cidade e queremos que esses locais possam ser ainda mais seguros, tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta”, disse coronel Henrique.

Grupos com quase 10 mil pessoas

Com a ideia de tornar a população cada vez mais participativa na segurança de Volta Redonda, a Secretaria de Ordem Pública já possui grupos de WhatsApp com quase 10 mil pessoas. Os resultados, segundo o coronel Henrique, têm sido fantásticos, principalmente na prevenção de crimes.

“Nós estamos conseguindo diminuir a distância entre os problemas e as soluções. Precisamos ter mais pessoas boas que possam auxiliar e demandar as forças de segurança. O objetivo da Secretaria de Ordem Pública é dar cada vez mais à segurança pública uma credibilidade para que a população confie e participe conosco”, enfatizou o secretário.