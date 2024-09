Pacientes atendidos na sexta-feira (6) e sábado (7) têm entre 15 e 52 anos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/09/2024 15:36

Volta Redonda - Iniciativa que tem ajudado a diminuir o tempo de espera dos pacientes em Volta Redonda, o mutirão de cirurgias realizado pelo Hospital São João Batista (HSJB) realizou nova etapa na última sexta-feira (6) e sábado (7), quando cinco pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos de ortopedia, realizados pelas equipes dos médicos Flávio Reis – também diretor-médico do HSJB – e Raphael Marchitto. Os atendidos na sexta tiveram alta no mesmo dia, e os de sábado foram liberados no domingo (8).

Os pacientes atendidos têm entre 15 e 52 anos. Duas mulheres, de 37 e 52 anos, foram submetidas a videoartroscopias de joelho esquerdo; outros três pacientes, de 15, 31 e 37 anos, passaram por videoartscopia de joelho direito – sendo que o paciente de 31 anos também passou por uma reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no mesmo joelho. Neste caso, o procedimento é realizado a fim de reparar uma lesão no ligamento, que é crucial para manter a estabilidade do joelho.

Em regra, a reconstrução do LCA se faz necessária em virtude de lesões esportivas ou acidentes que causam o rompimento do ligamento. A recuperação completa pode levar de seis meses a um ano, dependendo do paciente e da extensão da lesão, e é necessário realizar fisioterapia para restaurar a força e mobilidade do joelho.

Ao implementar os mutirões de cirurgias, o Hospital São João Batista tem oferecido um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, e dessa forma é possível abrir espaço para as cirurgias eletivas agendadas durante a semana – além dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.