Aula inaugural foi em 5 de setembro de 2005 no Teatro Gacemss, com apresentação do espetáculo 'Don Quixote' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/09/2024 19:44

Volta Redonda - O projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, comemorou na última quinta-feira (5) os 19 anos de sua aula inaugural, que aconteceu em 5 de setembro de 2005 no Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília, com a apresentação do espetáculo “Don Quixote”.

A professora Izabel Santos Leal, que coordena o projeto de ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea a alunos da rede municipal por meio da iniciativa, lembra que essa apresentação contou com 84 bailarinos, marcando o início de uma parceria com o Gacemss que durou 14 anos e que prossegue, atualmente, em cinco escolas municipais.

“Muitas histórias marcaram a trajetória do projeto, como as viagens para o Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo. Esses intercâmbios abriram uma perspectiva maior para nossas bailarinas e várias se profissionalizaram – é o caso da Bárbara Ribeiro, que recentemente foi dançar na Lituânia, e para outras que atualmente trabalham como professoras de dança, ajudando a multiplicar a praticar e o amor pela dança”, disse Izabel.

A professa destacou, ainda, a participação de bailarinos renomados nos espetáculos do Ballet Educação, o que contribui para que os alunos se espelhem e busquem se tornar bailarinos. “Sem falar nos inúmeros concursos de que participamos e os prêmios recebidos por nossos alunos, que mostram a qualidade e importância do trabalho realizado pela nossa excelente equipe de professores”.

Atualmente, o projeto conta com 430 alunos matriculados e as aulas acontecem na sede do Ballet Educação, na Escola Municipal Minas Gerais, no Retiro; e também nas escolas municipais Professor Wladir de Souza Teles, no Jardim Vila Rica/Tiradentes; e Professora Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, Mato Grosso e Pernambuco, no Retiro.

A professora Izabel explicou que o processo de entrada no Ballet Educação acontece de três formas.

“A primeira é se você é aluno das escolas de horário integral, em que o aluno automaticamente já está inscrito, pois essas escolas oferecem a aula durante no currículo da turma. As crianças do primeiro ao quinto ano têm a oportunidade de fazer o balé com as professoras do projeto, e, quando elas terminam o quinto ano, podem ingressar automaticamente para fazer aula na sede do projeto. Outra forma é através das provas de seleção para as crianças que estão no primeiro e segundo ano. Essas provas acontecem geralmente no mês de novembro, início de dezembro ou no início de fevereiro. Oferecemos 20 vagas para o turno matutino e outras 20 para o turno vespertino, na Escola Minas Gerais. E as crianças que estão do quarto ao sexto ano também têm oportunidade de ingressar ao balé, mas precisam ter conhecimento de balé clássico, saber a matéria da turma do quarto ano, do quinto ano e do sexto ano.”

Ela pontuou que um diferencial do projeto é a metodologia. “As crianças têm matérias anuais, como na escola. Então, elas têm a matéria do primeiro ano, do segundo, do terceiro, até o oitavo ano do método. Aí, as crianças que não ingressaram nas provas de seleção do segundo e terceiro ano podem completar vaga, mas têm que saber a matéria A gente não mistura criança que nunca fez balé com as crianças que já estão iniciadas no projeto e já têm um conteúdo.”

Por fim, Izabel Leal lembrou a importância do projeto por oferecer às crianças da Rede Municipal de Ensino a oportunidade de conhecer e praticar o Ballet Clássico e a Dança Contemporânea, proporcionar uma vivência especial com a arte e a cultura e dar a possibilidade de mudança de vida para meninas e meninos – o que poderá ser conferido em novembro, quando acontecem as apresentações do encerramento de 2024 no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Laranjal.

“É gratificante e muito emocionante. Cada conquista dos nossos alunos bailarinos nos faz querer continuar por mais vinte, trinta, quarenta anos. É um trabalho lindo e apaixonado que estamos fazendo, e que se reflete na alegria de cada participante do Ballet Educação”, afirmou.