Atualmente, a prefeitura de Volta Redonda conta com 1.634 câmeras em todo o município - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 10/09/2024 19:35

Volta Redonda - Dando continuidade ao reposicionamento das câmeras do projeto “Cidade Monitorada”, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda atendeu nesta semana o bairro Pinto da Serra. A ação já atendeu o São Cristóvão, São Luiz, Jardim Tiradentes/Vila Rica, Caieiras e Santa Rita do Zarur.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que o objetivo do trabalho é melhorar os resultados do monitoramento, com base na análise criminal e atender às solicitações dos moradores desses locais.

“O princípio da segurança é baseado na prevenção, e identificamos a necessidade de realizar o reposicionamento de algumas câmeras para melhorar o planejamento operacional de áreas que nós consideramos que precisavam ter uma observação melhor. O crime é dinâmico, e a segurança pública também tem que ser. Dessa forma conseguimos garantir um monitoramento eficaz, contribuindo também para uma maior sensação de segurança da população”, disse o coronel Henrique, que tem acompanhado pessoalmente o serviço.

Atualmente, Volta Redonda conta com 1.634 câmeras espalhadas por todo o município e interligadas ao sistema do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Esses equipamentos monitoram vias, praças e imóveis da prefeitura, além de mais de 100 escolas e creches da rede municipal de ensino.