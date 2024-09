Preso abandonou duas pistolas calibre 9mm municiadas, uma delas equipada com kit rajada - Divulgação/93 DP Polícia Civil

Publicado 10/09/2024 23:15

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na tarde desta terça-feira (10) um homem de 28 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, ele teria ordenado o fechamento do comércio na localidade, nesta segunda-feira (9), após a morte de uma liderança do tráfico na área.

Com um reforço da Polícia Civil e da Polícia Militar na área, o comércio permaneceu aberto.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o suposto traficante exercia controle sobre o bairro e chegou a impor restrições de circulação aos moradores e abertura do comércio, causando temor na comunidade, após a morte de Robson de Brito Laranjeiras dos Santos, de 30 anos, vulgo “Robinho”, que faria parte da liderança do tráfico em Três Poços. “Robinho” foi assassinado a tiros, na manhã de segunda-feira (9), no bairro Belo Horizonte.

O suspeito preso nesta terça-feira foi surpreendido pelos policiais no bairro Três Poços, e tentou fugir pelos fundos de uma residência, deixando duas pistolas calibre 9mm, municiadas, e um rádio comunicador no telhado da casa vizinha. Uma das pistolas estava equipada com kit rajada.

A Polícia Civil de Volta Redonda reforçou que “não vai tolerar traficantes ameaçando a população e as autoridades reafirmaram o compromisso com a segurança da comunidade. A operação é um exemplo de que qualquer tentativa de impor o medo ou controlar áreas por meio de ameaças será combatida de forma rigorosa”.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.