Menor e comparsa teriam matado motorista de aplicativo que se recusou a levá-los para cometer crime - Divulgação/93a DP Polícia Civil

Publicado 10/09/2024 22:35

Volta Redonda - Um menor de 17 anos foi apreendido por policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), acusado de ter assassinado o motorista de aplicativo Douglas Fonseca dos Santos, o 'Doguinha', de 36 anos, na madrugada desta segunda-feira (9). O crime foi no bairro Siderville, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, ‘Doguinha’ foi morto ao se recusar a levar o menor e um comparsa, já identificado e também menor de idade, para cometer um crime.

Os policiais da 93a DP - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto - cumpriram um mandato de busca e apreensão contra o menor por volta das 14h, na residência dele, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral, cidade onde o veículo da vítima foi recuperado pela Polícia Civil.

A investigação foi conduzida pelo setor de homicídios da delegacia de Volta Redonda. Após um trabalho de inteligência, foram analisadas as câmeras de monitoramento da secretaria municipal de Ordem Pública de Volta Redonda - que flagraram o momento que o motorista é retirado do veículo e baleado - além do histórico de localização do GPS do veículo da vítima, e ainda testemunhas, que teriam apontado claramente a participação do menor, junto com o comparsa, que está foragido.

Douglas, que era casado e pai de dois filhos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (10), no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.