Com a dupla foram encontrados dois celulares, levados no dia do crime, e uma réplica de pistola - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/09/2024 14:52

Volta Redonda - Dois suspeitos de assaltar uma farmácia na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, foram presos nesta quarta-feira (11) pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A prisão foi realizada após o Setor de Inteligência da GMVR monitorar, através de GPS, um dos celulares levados no crime e localizados também no bairro Aterrado. Os suspeitos são dois homens em situação de rua. Com eles foram encontrados dois celulares, que teriam sido levados no dia do crime, e uma réplica de pistola.

O crime aconteceu no início da noite de terça-feira (10), quando dois homens entraram no estabelecimento com uma réplica de pistola, anunciaram o assalto e renderam funcionários. Eles levaram R$ 300 e celulares. Após o crime, a Guarda Municipal esteve no estabelecimento e coletou informações que auxiliaram na prisão dos suspeitos. Os homens foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foram indiciados por roubo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a ação da Guarda Municipal, enaltecendo a participação da sociedade e a integração com outras forças de segurança da cidade.

“Parabenizo a ação da Guarda Municipal, que através de um trabalho de inteligência conseguiu chegar até os suspeitos do roubo. É a integração entre as forças e o apoio da sociedade. Importante destacar também a confiança que o sistema de segurança de Volta Redonda tem gerado na população. Graças a informações repassadas pelas vítimas, conseguimos localizar, deter e responsabilizar os suspeitos do crime. O sucesso na segurança pública só ocorre com a participação da sociedade”, destacou o coronel Henrique.