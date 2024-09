Acusado foi preso no bairro Três Poços, em Volta Redonda, e confessou participação no crime - Divulgação/PCERJ

Acusado foi preso no bairro Três Poços, em Volta Redonda, e confessou participação no crimeDivulgação/PCERJ

Publicado 13/09/2024 19:42

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), em ação conjunta com policiais militares da região, prenderam nesta sexta-feira (13), um homem de 25 anos, acusado de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) contra o motorista de aplicativo Douglas Fonseca dos Santos, o 'Doguinha', de 36 anos, assassinado na madrugada de segunda-feira (9), no bairro Siderville, em Volta Redonda.

O acusado foi localizado pelos agentes no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Em depoimento, ele confessou ter participado do crime.

O homem é o terceiro suspeito de envolvimento na morte do motorista. Um adolescente, de 17 anos, foi detido no dia seguinte ao crime, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral. O segundo suspeito foi apreendido, ontem em Barra Mansa, com uma arma e o aparelho celular da vítima.

Segundo a Polícia Civil, ‘Doguinha’ foi morto ao se recusar a levar o menor e um comparsa, já identificado e também menor de idade, para cometer um crime. Douglas era casado e pai de dois filhos, e alugava um carro para trabalhar como motorista de aplicativo.