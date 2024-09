Agentes apreenderam revólver calibre 38, além do celular da vítima, que foi encontrado no bolso do menor - Divulgação/93a DP PCERJ

Publicado 13/09/2024 01:02 | Atualizado 13/09/2024 01:04

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) apreenderam na tarde desta quinta-feira (12) um menor de 17 anos, envolvido no assassinato do motorista de aplicativo Douglas Fonseca dos Santos, o 'Doguinha', de 36 anos. O crime foi na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Siderville, em Volta Redonda. Outro menor envolvido no crime já havia sido apreendido nesta terça-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, ‘Doguinha’ foi morto ao se recusar a levar o menor e um comparsa, já identificado e também menor de idade, para cometer um crime. Douglas era casado e pai de dois filhos, e alugava um carro para trabalhar como motorista de aplicativo.

Os agentes da 93a DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto, cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o menor, que foi apreendido no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, que pode ter sido utilizado no crime, além do celular da vítima, que foi encontrado em seu bolso.

O adolescente tentou fugir do cerco policial, mas foi capturado no interior de um imóvel na Rua Ary Parreiras. Anteriormente, uma equipe coordenada pelo delegado Vinícius Coutinho havia ido a um endereço no bairro Eduardo Junqueira, mas o jovem tinha deixado o local momentos antes. Com base nas informações colhidas pelo serviço de inteligência da 93ª DP, os agentes se deslocaram para o Ano Bom onde prenderam o menor, que é morador do bairro Parque Maíra, em Pinheiral.

A investigação foi conduzida pelo setor de homicídios da delegacia de Volta Redonda após minucioso trabalho de inteligência, onde foram analisadas as câmeras de monitoramento da cidade, o histórico de localização do GPS do veículo da vítima, além de oitivas de testemunhas que deixaram clara a participação dos menores, que executaram a vítima.

O crime foi capturado pelas câmeras de monitoramento da prefeitura de Volta Redonda, quando o motorista foi arrancado do carro e alvejado a tiros, em uma rua do bairro Siderville.

O menor foi encaminhado ao Degase, onde permanecerá internado provisoriamente à disposição da Justiça.