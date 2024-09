Motorista foi flagrado por câmeras realizando manobras perigosas, na noite de quarta-feira (9), no Aterrado - Divulgação/Semop PMVR

Motorista foi flagrado por câmeras realizando manobras perigosas, na noite de quarta-feira (9), no AterradoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 13/09/2024 20:13

Volta Redonda - Um motorista flagrado por câmeras de Volta Redonda realizando manobras perigosas, na noite da última quarta-feira (9), no bairro Aterrado, foi identificado e intimado a depor na 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) por crime de trânsito. O suspeito, um jovem de 21 anos, não foi encontrado, mas a intimação policial foi entregue ao pai dele nesta sexta-feira (13).

Nas imagens, registradas pelas câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e também por populares, é possível ver o condutor dando “cavalos de pau” na Rua Desembargador Ellis Ermydio Figueira, próximo ao Fórum de Volta Redonda, por volta das 23h. Essas imagens auxiliarão na investigação policial pelo crime de trânsito, por colocar em risco a sua própria vida e também a de terceiros.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a rapidez na identificação do suspeito, valorizando a participação da sociedade.

“Conseguimos identificá-lo em menos de 48 horas, graças à confiança e participação da sociedade, que nos comunicou, enviou os vídeos das manobras perigosas. A partir disso conseguimos fazer o trabalho de inteligência, rastreando e responsabilizando o suspeito. Infelizmente temos flagrado uma série de situações de imprudência, onde esses indivíduos utilizam o veículo como arma e colocam em risco a vida das pessoas por um mero capricho ou hobby. Atos como esse podem causar danos irreversíveis. A responsabilização desses motoristas que praticam essas manobras de forma criminosa é uma prioridade da Semop”, afirmou o secretário, pedindo ainda que as pessoas denunciem esses atos, mesmo que não tenham conseguido registrar com imagens o fato.

“É importante que as pessoas denunciem, para que os responsáveis sejam responsabilizados. Flagrou alguma situação dessas? Anote placa, caraterística do veículo e ligue para o 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil). Caso prefira, pode vir pessoalmente à Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João. Não vamos medir esforços para garantir não só um trânsito seguro, mas uma cidade mais segura”, afirmou.

Trabalho integrado

Luiz Henrique ainda destacou a integração entre as forças de segurança, que envolvem a Semop, a Guarda Municipal, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a Polícia Civil.

“Temos conseguido responsabilizar uma série de casos de imprudência e crimes de trânsito registrados em Volta Redonda. Fruto do trabalho em parceria entre as forças de segurança do município. A 93ª DP tem sido uma grande aliada, além do Ciosp e do Setor de Inteligência da Guarda Municipal”, apontou.