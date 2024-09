Suspeito foi encontrado em apartamento, monitorando notebook ligado a mais de 16 câmeras - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/09/2024 21:19

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam um suspeito de 35 anos, que monitorava um sistema de câmeras montado pelo tráfico de drogas, no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado em um apartamento, com um notebook ligado a mais de 16 câmeras que monitoravam os arredores.

Contra o suspeito, que tem cinco anotações criminais, havia ainda um mandado de prisão em aberto.

Segundo a PM, o flagrante ocorreu após guarnições irem verificar uma denúncia de tráfico de drogas no Jardim Cidade do Aço, em um endereço específico. Os policiais confirmaram a denúncia, mas os suspeitos fugiram ao aviltar as equipes policiais.

O suspeito preso, no entanto, se escondeu em um apartamento, onde foi encontrado monitorando as câmeras ligadas ao computador. Ele auxiliava os traficantes ao informá-los em tempo real sobre a presença policial, facilitando o tráfico de drogas na região.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.