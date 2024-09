Ação conjunta prendeu quarto envolvido em morte de motorista, que se recusou a levar grupo para cometer crime - Divulgação/PCERJ

Publicado 14/09/2024 15:55

Volta Redonda - Na noite desta sexta-feira (13), por volta das 22h30, agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto - em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cumpriram um mandado de prisão expedido contra o último suspeito envolvido na morte do motorista de aplicativo Douglas Fonseca dos Santos, o 'Doguinha', de 36 anos, assassinado na madrugada de segunda-feira (9), no bairro Siderville, em Volta Redonda.

Ele foi morto ao se recusar a levar o grupo para cometer crimes. Câmeras de monitoramento da prefeitura registraram o momento em que Doguinha é retirado do carro e baleado a curta distância. O grupo em seguida foge no veículo alugado por Douglas para trabalhar. As imagens ajudaram na investigação da Polícia Civil.

O suspeito, de 18 anos, foi abordado no km 11 da BR-465 pela PRF, na altura de Seropédica (RJ). Após monitoramento e troca de informações com a Polícia Civil de Volta Redonda, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram o veículo em que o acusado se deslocava em direção à região metropolitana do Rio de Janeiro.



Este é o quarto suspeito de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido na madrugada de segunda-feira (9) apreendido pela equipe de homicídios da 93ª DP. O primeiro suspeito, de 17 anos, foi encontrado no dia seguinte ao crime, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral. O segundo suspeito foi apreendido dois dias depois, na cidade de Barra Mansa, com uma arma e o aparelho celular da vítima.



Na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 11h, agentes da 93ª DP, em ação conjunta com policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar, cumpriram o mandado de prisão expedido contra o terceiro acusado de participação no latrocínio. O suspeito, de 25 anos, foi localizado durante diligências no bairro Três Poços, em Volta Redonda.



Horas antes da prisão do quarto suspeito, equipes do setor de homicídios da 93ª DP, coordenadas pelo delegado Vinícius Coutinho, realizaram diligências na Rua Eduardo Junqueira, no Centro de Barra Mansa.



O suspeito capturado erm Seropédica foi indiciado por roubo e corrupção de menores e já foi conduzido à sede da 93ª DP, onde prestará depoimento e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.