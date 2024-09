Estruturas metálicas serão usadas para a construção do segundo vão do viaduto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Estruturas metálicas serão usadas para a construção do segundo vão do viadutoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/09/2024 17:51

Volta Redonda - As quatro últimas vigas metálicas que vão compor o viaduto que está sendo erguido entre os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, já chegaram ao local da obra, próximo ao batalhão de Polícia Militar, no Voldac. De acordo com a Santa Luzia (empresa responsável pela obra), a entrega aconteceu por etapas, sendo duas vigas nesta segunda-feira (16) e duas que foram entregues no sábado (14). E essas estruturas metálicas serão usadas para a construção do segundo vão do viaduto.

Com a chegada das vigas, as equipes iniciam agora a montagem do escoramento para execução da laje do penúltimo vão. Também nesta segunda-feira, as equipes começaram a preparação da rampa de descida, que receberá a concretagem da laje da pista de rolamento. E segue a execução dos guarda-rodas da rampa de subida.

No fim do mês passado, três outras vigas já tinham sido entregues para a construção do quarto vão do viaduto, que ficará sobre a via por onde passarão os veículos em direção ao Retiro. A instalação dessas estruturas metálicas começará em breve, após a desmontagem do escoramento da laje do vão central, por onde será desviado o tráfego e, consequentemente, para viabilizar a execução do vão onde atualmente passa o tráfego em direção ao Retiro.

Como parte do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, e, por consequência, para os condutores que seguem em direção ao Voldac, Niterói e Retiro. Essa e outras obras de engenharia e intervenções urbanas estão sendo executadas com investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.