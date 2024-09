Homem foi localizado na casa dele, em um imóvel que fica no mesmo terreno onde o idoso ameaçado mora - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 16/09/2024 20:57

Volta Redonda - Guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda detiveram nesta segunda-feira (16) um homem de 35 anos, suspeito de ameaçar o tio, de 77 anos, no bairro Vila Brasília. Os agentes foram chamados pela sobrinha da vítima que também teria sido ameaçada pelo suspeito e já possuía uma medida protetiva contra ele. O homem foi localizado na casa dele, em um imóvel que fica no mesmo terreno onde o idoso mora, e foi preso por uma série de crimes.



Para chegarem até o local, os guardas municipais solicitaram apoio armado da Polícia Militar. As ameaças teriam ocorrido ao longo do fim de semana durante uma briga com outro familiar. O homem teria apedrejado e arrancado a porta da casa onde o idoso mora. Ainda segundo relatos de parentes que moram no mesmo local onde os conflitos aconteceram, o suspeito teria atirado contra um primo com uma espingarda. No entanto, o tiro não atingiu o rapaz e ele conseguiu fugir.



No local, um projétil deflagrado de calibre 12 foi localizado, mas a arma não. Aos policiais, o homem teria confirmado possuir uma arma, mas disse não saber onde ela estava. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi preso por ameaça, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e descumprimento de medida protetiva, entre outros crimes.



O idoso, que era acompanhado pela patrulha desde abril, quando denúncias sobre agressões já haviam sido feitas, retornou para a residência dele, assim como os outros parentes envolvidos.



O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, elogiou o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso, que através da confiança recebida pelos usuários do serviço, conseguiu pôr fim a uma situação que poderia ter um desfecho trágico.



“A rede de proteção do município se mostrou mais uma vez eficaz, com a Patrulha de Proteção ao Idoso e a Polícia Militar colocando fim a uma situação que poderia ter tido um desfecho tráfico. Esse caso demonstra que estamos no caminho certo e que a população tem tido confiança no trabalho da Patrulha do Idoso, graças a rotina de visitas diárias que temos promovido pelo serviço. Que a população continue nos auxiliando, através de denúncias para garantirmos a proteção necessária a essa parcela tão vulnerável da sociedade”, disse coronel Henrique.



Como denunciar



Denúncias de abuso contra idosos podem ser feitas na 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), por meio do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso); no 197 (Polícia Civil), na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ou telefone 153 (Guarda Municipal).