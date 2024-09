Ações ajudam a tornar menor o tempo de espera da população pelos procedimentos cirúrgicos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/09/2024 11:35

Volta Redonda - Os hospitais São João Batista (HSJB), no bairro Colina, e o Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro, que integram a rede municipal de saúde de Volta Redonda, realizaram no último fim de semana os seus mutirões de cirurgias, atendendo a um total de 19 pacientes entre a sexta-feira (13) e sábado (14). Essas ações ajudam a tornar menor o tempo de espera da população pelos procedimentos cirúrgicos. A unidade médica da Colina realizou sete cirurgias ortopédicas, e o hospital no Retiro efetuou 12 procedimentos de varizes.

O mutirão ortopédico do Hospital São João Batista teve início na sexta-feira, quando o diretor-médico do HSJB, o doutor Flávio Reis, realizou duas artroplastias: uma de joelho direito em uma paciente de 63 anos, e outra de quadril direito em um homem de 62 anos; ambos tiveram alta no domingo. No sábado, o doutor Gustavo Ziilig foi o responsável por cinco cirurgias em pacientes entre 31 e 79 anos; quatro deles tiveram alta no mesmo dia, e a quinta paciente, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles do pé direito, foi liberada ontem.

Graças a esses mutirões, o São João Batista pode aumentar o número de procedimentos enquanto mantém as cirurgias previamente agendadas durante a semana, e ainda ter espaço para as cirurgias de emergência, uma vez que o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

Mutirão no Retiro

No caso do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, todos os 12 procedimentos foram realizados no sábado, sob responsabilidade do doutor Marco Manarinno. Quatro pacientes passaram por cirurgias de varizes unilaterais, outros quatro de varizes bilaterais, e ainda mais quatro passaram por procedimentos de aplicação de Espuma. Todos os pacientes receberam meias elásticas para recuperação no pós-operatório e foram liberados no mesmo dia.