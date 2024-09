Suspeito foi preso com armas de fogo, dezenas de garrafas de whisky falsificadas e cigarros eletrônicos - Divulgação/93a DP

Publicado 18/09/2024 11:11

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) realizaram na manhã desta terça-feira (17) uma operação, denominada “Laço Financeiro”, para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de agiotagem em Volta Redonda. Na ação, os policiais acabaram prendendo o dono de uma boate no bairro Aterrado, com armas de fogo, dezenas de garrafas de whisky com selos falsificados e cigarros eletrônicos.

Durante a operação, agentes policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na boate, localizada no bairro Aterrado. No local, foram encontradas diversas garrafas de bebidas alcoólicas de marcas conhecidas, que, após análise preliminar, mostraram sinais de adulteração. Todo material foi apreendido e a perícia técnica confirmou que todas as bebidas apreendidas eram objeto de falsificação. Na residência do dono do estabelecimento foram apreendidas armas de fogo, dinheiro e celular.

As investigações apontam que o grupo de agiotas operava em Volta Redonda há anos, explorando principalmente trabalhadores autônomos e pequenos empresários que, sem acesso a crédito formal, acabavam recorrendo aos empréstimos irregulares. Com a promessa de facilidade e rapidez, os criminosos ofereciam valores que variavam de R$ 1 mil a R$ 50 mil, mas, em poucos meses, a dívida dos clientes dobrava ou até triplicava devido aos juros extorsivos.

As vítimas relataram à polícia que, ao atrasar os pagamentos, eram constantemente ameaçadas por meio de ligações, mensagens e visitas intimidatórias. Em alguns casos, bens de valor foram tomados como forma de “garantia”, e os devedores, temendo represálias físicas, se viam forçados a pagar quantias cada vez maiores.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.