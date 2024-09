Qualificação é promovida pelo Comitê Permanente de Desenvolvimento e Gestão Educacional - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 17/09/2024 16:14

Volta Redonda - Cerca de 200 profissionais da Rede Municipal de Educação de Volta Redonda participaram, na manhã desta terça-feira (17), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, no bairro Laranjal, da primeira de uma série de três capacitações voltadas às equipes que atuam nas sedes da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Com o tema “Formação de Gestores da Educação Pública: Liderança, Bem-estar e Desempenho”, o primeiro encontro tratou do bem-estar dos profissionais, e a qualificação é promovida pelo Comitê Permanente de Desenvolvimento e Gestão Educacional (CPDGE), que contempla servidores da SME e da Fundação.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, além de fazer a abertura, participou de todo o evento. Agradeceu a presença de todos e contou que a proposta dessa capacitação, assim como outras que serão desenvolvidas pela secretaria, é atender aqueles profissionais que trabalham dentro da SME e da Fevre, qualificando todos da rede municipal.

“A proposta é justamente olhar para todos. Os que trabalham dentro da sede merecem o mesmo cuidado de quem está na escola, precisa ter treinamento e políticas voltadas para eles também, porque a gente trabalha em funções diferentes, mas para a educação. A gente precisa parar para pensar a educação, nas nossas ações, e hoje é esse primeiro momento”, afirmou o secretário.

A chefe de Gabinete da secretaria de Educação, Josiane da Silva Costa Gonçalves, que é a coordenadora do comitê permanente, também participou da abertura do evento e explicou que a capacitação é resultado de uma necessidade identificada pelo CPDGE, focando na formação do gestor escolar.

“Essa é a primeira capacitação e teremos outras duas para esses profissionais. Precisamos capacitar todos: professores, diretores e servidores que trabalham na sede. É preciso que a gente caminhe junto. Esta ação é uma qualificação liderada por um grupo, por um movimento permanente de gestão escolar”, explica Josiane.

Bem-estar

Com o tema “Caminhos para o bem-estar dos profissionais de educação”, a primeira capacitação foi ministrada pelo palestrante Gilmar Carneiro, que é formado em Gestão de Pessoas e MBA em Administração de Empresas com Ênfase em Gestão, e atua com Psicologia Positiva com Coaching, além de ser idealizador do movimento YesForHappiness e do programa Educadores Plenos.

Dentre os temas falados durante o encontro, o palestrante falou sobre a Lei Federal nº 14.681 de 18 de setembro de 2023, que institui a Política de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação.

As próximas capacitações acontecerão no auditório da SME, no bairro Niterói: no dia 22 de outubro, às 8h, com a palestra da consultora Cláudia Domingos sobre “Educação, bem-estar e desempenho: um olhar sobre os técnicos da SME”; e no dia 19 de novembro, também às 8h, com o tema “O grande potencial: Foco nas pessoas e no bem-estar na escola”, e realização em parceria entre a consultora Cláudia e o palestrante Gilmar.