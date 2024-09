Dupla foi presa em flagrante cavando buracos para furtar cabos na Rodovia Lúcia Meira (BR-393) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 18/09/2024 16:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está intensificando as abordagens e fiscalizações de combate ao furto de cabos em Volta Redonda. Nesta quarta-feira (18), três homens foram presos após denúncias, sendo dois deles detidos em flagrante. O crime causa grandes prejuízos financeiros na infraestrutura da cidade e danos sociais ainda maiores.

Um dos homens foi detido pela Guarda Municipal após denúncia feita por populares ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A denúncia apontava que dois homens estariam furtando fios de um poste nas proximidades do Viaduto Prefeito Nelson Gonçalves, no bairro Santo Agostinho.

Após buscas pela área, os agentes localizaram um homem de 31 anos. Com ele foi encontrada uma mochila com materiais para o uso de crack, uma pedra do entorpecente, cabeamentos elétricos e eletrônicos, mas que não seriam da iluminação pública. O suspeito foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), onde foi constatado que ele era foragido da Justiça. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas e ele ficou preso.



Simultaneamente, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e o secretário, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, prenderam dois homens que tentavam furtar cabos de energia de um poste à margem da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo à entrada do bairro Santo Agostinho.

Um motociclista que passava pela rodovia avisou aos agentes que estavam a bordo de uma viatura em deslocamento e conseguiram realizar as prisões em flagrante. No local, os suspeitos já haviam cavado buracos e tinham ferramentas para fazer a retirada dos fios. Ao serem questionados, eles confessaram estar fazendo buracos para furtar fios e vendê-los. Diante das declarações e do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia onde ficaram presos por furto.

O secretário Luiz Henrique Monteiro Barbosa enfatizou que as fiscalizações têm sido intensificadas e que o apoio da população tem sido importante no combate à prática.

“Essas pessoas estão saqueando a cidade. É um crime que causa um prejuízo financeiro grande, mas um prejuízo social ainda maior. Um furto de cabo deixa um bairro inteiro sem luz, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas acamadas, coloca em risco a segurança das vias, enfim, uma série de transtornos. Por isso estamos fechando o cerco e a população de bem tem sido uma grande aliada. Seguimos pedindo o apoio dos moradores: denunciem”, afirmou o coronel Henrique.

Além dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública, o 153 da GMVR e o 190 da Polícia Militar, denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas também de forma sigilosa pelos telefones 197 ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).