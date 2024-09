Responsável pelo estabelecimento deve requerer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o cadastramento - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/09/2024 14:18

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda instituiu o selo de “Empresa com responsabilidade social e ambiental”. A iniciativa vai beneficiar os grandes geradores de resíduos sólidos que destinarem o material reciclável e reutilizável para as cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, integrantes do Sistema Municipal de Coleta Seletiva.

De acordo com o decreto, válido desde a última semana, são grandes geradores de resíduos sólidos os proprietários ou titulares de estabelecimentos públicos e privados que produzam volume de resíduos superior a 180 litros por dia. Neste caso, estão incluídos todos os resíduos classificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR (Normas Brasileiras Regulamentadoras) 10004, como Classe IIA e IIB, como por exemplo papel, papelão, garrafa pet e lata de alumínio.

Para dar o primeiro passo para receber o selo de “Empresa com responsabilidade social e ambiental”, o responsável pelo estabelecimento deve requerer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) o cadastramento para a destinação do resíduo reciclável para as cooperativas de catadores do Sistema Municipal de Coleta Seletiva. Os interessados podem procurar a secretaria, que fica na Av. Sete de Setembro, nº 7, no bairro Aterrado.

A assessora técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gabriela Cunha Ribeiro, lembra que o cadastro é permanente e que a empresa pode fazer a adesão, por requerimento à secretaria, quando desejar, ficando assim obrigada a destinar o resíduo reciclável para uma das cooperativas do sistema municipal, que inclui a Folha Verde e a Reciclar VR, que serão responsáveis por recolher o material disponibilizado.

“Essa iniciativa gera diversos impactos positivos, tanto ambientais quanto sociais e econômicos. Dentre eles, podemos citar a redução de resíduos em aterros sanitários, geração de emprego e renda para as cooperativas, fortalecimento da economia circular e conscientização ambiental”, reforçou Gabriela.

Benefícios para a empresa

“O objetivo do selo 'Empresa com responsabilidade social e ambiental' é chancelar empresas que adotam práticas socioambientais responsáveis, garantindo um sistema de gestão ambiental, que garante a proteção dos recursos naturais e a saúde humana. Isso aumenta a credibilidade e agrega valor ao produto, podendo ampliar a gama de clientes”, acrescentou o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo.

E quem aderir ao programa vai poder afixar o selo em seu estabelecimento e em seus veículos. Além disso, terá sua marca divulgada no sítio eletrônico da prefeitura, em campo específico às empresas cadastradas, nos eventos públicos, além dos caminhões de coleta das cooperativas e associações que mantém contrato com o município.