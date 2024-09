Jovens foram recepcionados pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 19/09/2024 14:25

Volta Redonda - Turmas do “Novos Horizontes”, projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) que oferece orientações aos jovens sobre o mercado de trabalho, visitaram nesta semana as instalações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, na Ilha São João. Os grupos estudam no Ciep Professora Glória Roussim, no bairro Retiro.

Os jovens foram recepcionados pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e pela diretora de projetos da Semop, Elizabete Teixeira. Eles conheceram a CAU (Central de Atendimento Único), responsável por receber a solicitação de serviços públicos e encaminhar pedidos de emergência/urgência; e o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), onde ocorre o monitoramento por câmeras da cidade. Eles também visitaram o complexo "Cidadão em Construção", onde funciona a Minicidade do Trânsito, na Ilha São João.

Coronel Henrique agradeceu a visita e destacou a importância da participação popular na construção de uma cidade mais segura.

“É muito importante que a população conheça a estrutura de segurança pública que Volta Redonda possui. Receber a visita desses jovens é uma forma de nos aproximarmos da população, fortalecendo essa relação e fazendo com que eles confiem mais nos órgãos de segurança pública. Consequentemente, se tornam colaboradores do nosso trabalho. É como eu costumo dizer: ‘não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’. Só iremos fazer Volta Redonda uma cidade ainda mais segura com o apoio do cidadão de bem”, disse coronel Henrique.

As visitas contaram também com a participação do subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego, e do coordenador da “Operação Segurança Presente”, major José Eduardo Martins Silvério.