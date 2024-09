Secretaria de Ordem Pública já retirou 62 veículos em estado de abandono das ruas de Volta Redonda - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 20/09/2024 15:40

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) já retirou 62 veículos em estado de abandono das ruas de Volta Redonda. O balanço é correspondente às ações realizadas por agentes da Guarda Municipal entre janeiro e agosto deste ano. As remoções têm como foco principal a segurança primária, que trata do ambiente, gerando uma maior sensação de segurança e reduzindo os riscos à saúde pública.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que esses 62 veículos removidos são uma pequena parcela da quantidade de denúncias recebidas pelos órgãos. Segundo ele, são dezenas de veículos em estado de abandono que acabam sendo retirados das ruas após a primeira autuação dos órgãos responsáveis.

“Esse número de 62 veículos representa 5% do número de denúncias que nós recebemos sobre carros abandonados. Chegamos a retirar dezenas de carros com auxílio do proprietário, sempre oportunizando que esses veículos em estado de abandono sejam levados para um lugar seguro e coberto onde possam ser deixados – inclusive cedendo o guincho da GMVR, caso não haja meios de locomover o veículo”, afirmou o coronel Henrique.

O secretário disse que o foco é atuar na redução de condições propícias ao delito, priorizando também diminuir os riscos à saúde pública.

“O nosso objetivo é atuar na segurança primária, reduzindo as condições propícias ao delito. Um carro abandonado pode servir para atos ilícitos, bem como um problema de saúde pública, tornando-se criadouro do mosquito da dengue, dentre outros problemas. Acreditamos que a melhor solução é a harmônica. Por isso, antes da remoção realizamos a notificação do proprietário, ele tem um prazo para fazer a retirada desse veículo”, frisou.

As remoções são amparadas pelo Decreto Municipal 15.601/19, Código Civil Brasileiro e CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Depois de retirados das ruas, esses veículos são encaminhados ao depósito público da Guarda Municipal.

O titular da secretaria de Ordem Pública destacou a importância da população no trabalho e estimulou as pessoas a denunciarem. “A população pode e deve nos ajudar sempre com denúncias, que podem ser feitas pelos telefones 156, da Central de Atendimento Único (CAU), ou da Guarda Municipal, o 153”, afirmou.