Ação foi desencadeada após denúncias sobre as condições precárias que os animais eram mantidosDivulgação/93a DP PCERJ

Volta Redonda - Na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 15h, agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto, realizaram uma ação conjunta com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Volta Redonda, que contou ainda com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da prefeitura e da comissão de proteção ao animal da OAB/VR, e resgataram 18 cachorros com suspeitas de maus tratos no bairro São João.

A ação foi desencadeada após denúncias que relataram as condições precárias em que os animais eram mantidos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram os cães em um ambiente insalubre, sem acesso adequado a água e comida. Muitos dos animais apresentavam sinais de desnutrição, segundo informou a Polícia Civil.

Os animais foram resgatados e encaminhados para cuidados veterinários, enquanto o responsável pelo local foi conduzido para a unidade policial e responderá por crime de maus tratos, previsto na legislação ambiental.

A justiça também determinará o futuro dos animais, que poderão ser disponibilizados para adoção após a recuperação.

As autoridades policiais destacam que o combate aos maus tratos contra animais é uma prioridade. “A Polícia Civil de Volta Redonda reforça a importância das denúncias para coibir práticas de abuso e crueldade contra os animais e reforça que a população pode fazer as denúncias pelos canais oficiais”, informou a 93a DP em comunicado.