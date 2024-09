Grupo de 15 jovens adultos visitou a Minicidade do Trânsito, na Ilha São João - Divulgação/Semop MVR

Publicado 20/09/2024 15:54

Volta Redonda - Alunos do Sítio Escola Municipal Espaço Integrado do Autista Thereza Chicarino (Semeia), unidade da rede municipal que atende mais de 90 pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) de Volta Redonda, tiveram um dia especial nesta sexta-feira (20). Acompanhado de professores e cuidadores, um grupo formado por 15 jovens adultos visitou a Minicidade do Trânsito, na Ilha São João. Eles foram recepcionados por instrutores do projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Durante a visita guiada, que durou cerca de 40 minutos, de forma lúdica, eles receberam orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito. Após a visita, já em sala de aula, eles desenharam as lições que aprenderam na Minicidade do Trânsito.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a Minicidade do Trânsito tem o objetivo de fortalecer a educação no trânsito e isso inclui as pessoas com deficiência e os autistas.

“Estamos fazendo um movimento muito forte zelando por todos os atores do trânsito, contando com a participação das pessoas com deficiência física, idosos e autistas. Eles são muito observadores e os instrutores da Minicidade do Trânsito tiveram o cuidado necessário de ensinar sobre o trânsito de uma forma fácil de compreender. Acreditamos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação. E todos que visitam o nosso espaço acabam se tornando multiplicadores de informações e boas práticas e valores como respeito, inclusão e cidadania”, disse coronel Henrique.

Cidadão em Construção

A Minicidade do Trânsito integra o complexo da Ilha São João denominado de “Cidadão em Construção”, iniciativa da Semop que também conta com a realização do projeto “Guarda Mirim”. O espaço, reinaugurado em março, foi totalmente revitalizado, passando por pintura, capina, limpeza e recuperação dos equipamentos e instalações usados para o desenvolvimento de atividades com foco na educação no trânsito. Atualmente, cerca de 200 estudantes visitam o espaço por semana.