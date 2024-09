Trio foi preso na Dutra, na altura de Seropédica, com pistola municiada, além de carteira e celular da vítima - Divulgação/93a DP PCERJ

Publicado 20/09/2024 22:00

Volta Redonda - Uma ação conjunta de policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta sexta-feira (20) três homens - 31, 30 e 20 anos - moradores da Região dos Lagos, que roubaram e sequestraram um homem no bairro Candelária.

De acordo com as informações da Polícia Civil, os três homens, um deles armado com uma pistola, se apresentaram como policiais e afirmaram para a vítima que teriam um mandado de busca para a residência dela.

O filho da vítima chegou ao local e questionou os supostos policiais, exigindo ver o mandado de busca. Os suspeitos ameaçaram a vítima, exigindo que o homem entregasse todo dinheiro que tinha em casa. Ele resistiu, impedindo o trio de entrar na residência, sendo então colocado na caminhonete que os suspeitos estavam.

Durante todo trajeto, o homem foi agredida e em certo momento, quando perceberam que estavam sendo seguidos pelo filho dele, os criminosos o soltaram, levando o aparelho celular e a carteira da vítima.

Imediatamente ele à delegacia e o setor de inteligência da 93ª DP identificou que o veículo utilizado havia saído da cidade pelo bairro Santa Inês, por volta das 10h40. Os agentes então se deslocaram em direção à cidade do Rio de Janeiro.

Após monitoramento e troca de informações, por volta das 12h os agentes da PRF interceptaram a caminhonete GM S-10, cor branca, no KM 212 da BR-116 (Dutrra) quando os acusados se deslocavam em direção à região metropolitana do Rio de Janeiro, já na cidade de Seropédica.

Com eles foram apreendidos celulares, uma pistola municiada e o celular da vítima que havia sido roubado. Os autores - que seriam moradores de Araruama e Arraial do Cabo, segundo a polícia - foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão presos à disposição da Justiça.