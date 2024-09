Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde iniciaram semana com aula de ginástica laboral - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 23/09/2024

Volta Redonda - A semana começou diferente para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda. Eles foram recebidos, na manhã desta segunda-feira (23), com aula de ginástica laboral com o professor de Educação Física Thairone Silva Duarte, seguida por um café da manhã reforçado, no pátio da sede da secretaria, no bairro Niterói, que estava todo decorado de rosa. As atividades marcaram a abertura da “Primavera Rosa 2024”, campanha de prevenção do câncer do colo do útero e de mama no município, que neste ano chama atenção para a saúde da mulher na integralidade.

A “Primavera Rosa” é direcionada a todas as mulheres, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico para o câncer, como a coleta do preventivo – indicada para mulheres de 25 a 64 anos, porém as mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. E também para o exame de mamografia, recomendado para mulheres a partir de 40 anos.

A médica oncologista e coordenadora da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda e do programa Prevenir, Luciana Francisco Netto, ressaltou que o município estendeu a campanha “Outubro Rosa” para todo o período da primavera, ampliando a oferta de exames nas unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF).

“A campanha municipal visa contribuir para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e de mama, reduzindo a mortalidade para as doenças. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer do colo de útero e de mama. Por isso, é importante que todas as mulheres, inclusive as gestantes, procurem atendimento nas unidades para fazer os exames e acompanhamentos necessários”, disse.

Luciana lembrou ainda a implantação do Prevenir, programa que tem como objetivo diminuir a mortalidade e morbidade do câncer do colo do útero no município, no final de 2022.

“Pelo programa, até agosto de 2024 foram realizados 10.596 exames citopatológicos na população de 25 a 64 anos pelas unidades básicas de saúde de Volta Redonda. Número que corresponde a 56% dos exames necessários no ano”, falou a médica, acrescentando que, também até o último agosto, foram realizados 5.392 exames de mamografia na população de mulheres entre 50 a 69 anos, o que corresponde a 47% dos exames esperados para o ano. “A ideia é intensificar os exames na ‘Primavera Rosa’ para conseguirmos alcançar as metas anuais”.

Unidades da Atenção Primária vão abrir em três sábados na ‘Primavera Rosa’

Gilcilene Araújo, da Área Técnica de Saúde da Mulher da SMS, reforçou que, neste período de 23/09 a 20/12, as unidades básicas de saúde vão atender as mulheres de forma espontânea (sem agendamento), mas aquelas que quiserem agendar seu atendimento para coleta do preventivo, e também para acesso ao encaminhamento da mamografia, podem agendar os exames na unidade mais próxima da sua residência.

“A ‘Primavera Rosa’ também terá três ‘Dias D’ com atendimento aos sábados nas unidades da Atenção Básica. As 46 UBSs e UBSFs de Volta Redonda vão funcionar para atendimento às mulheres nos dias 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro”, avisou Gilcilene.

Encontro com gerentes das unidades básicas

Ainda nesta segunda-feira, gerentes de todas as 46 unidades da Atenção Primária em Saúde participam de encontro com o tema “Primavera Rosa”. Os profissionais assistiram a palestra sobre prevenção do câncer de colo do útero com a coordenadora-médica da Policlínica da Mulher de Volta Redonda, Juliana Monteiro.