Projeto tem como objetivo prevenir e oferecer tratamento ou correção da escoliose idiopática pelo SUSArquivo/Secom PMVR

Publicado 26/09/2024 17:05

Volta Redonda - O projeto “Coluna Reta” atingiu a marca de 60 cirurgias realizadas desde a implantação, em 2021, pela Prefeitura de Volta Redonda. Os procedimentos de alta complexidade acontecem no Hospital São João Batista (HSJB), mas o projeto tem como objetivo prevenir e oferecer tratamento/correção da escoliose idiopática pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Na última sexta-feira e sábado (20 e 21), mais dois adolescentes foram beneficiados com a cirurgia de correção da escoliose, completando as 60 realizadas pelo “Coluna Reta”. “Ambos os procedimentos foram bem sucedidos e os pacientes tiveram alta nessa quarta-feira, 24. Outras cirurgias do projeto já estão marcadas para os meses de outubro e novembro”, falou o ortopedista especialista em coluna e responsável pelo projeto, Juliano Coelho.

Ele salientou que o “Coluna Reta” é, principalmente, um alerta aos pais que têm crianças e adolescentes, dos seis aos 18 anos, para que tenham a consciência de que uma vez por ano é necessário fazer o exame da coluna dos filhos em busca de um diagnóstico precoce da escoliose, quer seja do sistema público ou privado de saúde. Essa atitude pode evitar a cirurgia.

“Em 2023, fizemos uma busca ativa em massa em todas as unidades escolares que atendem a faixa etária abrangida pelo projeto. Em 2024, estamos recebendo os retornos do Raio-X e reforçando que essas crianças devem passar uma vez por ano para uma consulta com a gente lá no Estádio da Cidadania. Os atendimentos são sempre às sextas-feiras”, afirmou o ortopedista.

Desde o ano passado, passaram pelo serviço 84 crianças e adolescentes fazendo fisioterapia especializada e, hoje, quatro utilizam colete 3D específico para o tratamento da escoliose. “Por conta da implantação do programa, já estamos com uma leva de crianças que estão sendo monitoradas, porque conseguimos diagnosticar precocemente a escoliose. Se não fosse o ‘Coluna Reta’, provavelmente seriam casos que evoluiriam para tratamento cirúrgico”, disse Juliano Coelho.

Regionalização do programa é o próximo passo

O “Coluna Reta” implantado em Volta Redonda serviu de referência para um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Munir Neto. Sancionado pelo governador Cláudio Castro (Lei Nº 10.009/2023), o programa prevê o diagnóstico precoce, tratamento e cirurgia da escoliose idiopática nos adolescentes matriculados na rede de ensino público do Estado do Rio de Janeiro.

“A nossa perspectiva é que o programa seja regionalizado com a regulamentação da Lei 10.009, que possibilita que o Governo do Estado firme convênio com os municípios para sua implementação”, finalizou o ortopedista Juliano Coelho.