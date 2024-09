Obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, realizado em parceria com governo estadual - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/09/2024 16:56

Volta Redonda - A construção do novo viaduto que vai ligar os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, avançou nesta quinta-feira (26) com o lançamento das vigas metálicas do último vão, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, no Voldac. De acordo com a empresa responsável pela obra – que faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, realizado em parceria com o governo estadual – o lançamento deve durar cerca de cinco dias úteis.

Além do lançamento das vigas, o trabalho envolve a parte de solda das estruturas metálicas, antes do trabalho de escoramento e concretagem da laje que servirá de pista de rodagem para os veículos.

Em paralelo, as equipes que atuam na obra estão preparando a estrutura do vão entre os pilares P2 e P3, na qual está sendo finalizado o escoramento e já serão iniciados os trabalhos com as formas do assoalho e a armadura. A concretagem está prevista para começar na próxima semana.

Como parte do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, e, por consequência, para os condutores que seguem em direção ao Voldac, Niterói e Retiro. Essa e outras obras de engenharia e intervenções urbanas estão sendo executadas com investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.