Estrutura com perfis de aço galvanizado para vigas, colunas e telhados formará paredes da futura unidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 30/09/2024 11:18

Volta Redonda - As equipes que trabalham na construção do novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Roma (Parque das Garças), em Volta Redonda, já começaram a levantar a estrutura de steel frame (perfis de aço galvanizado para vigas, colunas e telhados) que formará as paredes da futura unidade. O sistema pré-montado inteligente é mais rápido de construir que a alvenaria tradicional, não utiliza água e facilita a instalação dos sistemas hidráulico e elétrico.

A nova estrutura está sendo instalada após serem concluídos os trabalhos de fundação e concretagem da laje térrea (incluindo as partes hidrossanitária e tubulação para a elétrica), além dos muros ao redor da futura unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). Também está prevista a execução de calçadas nas partes interna e externa da unidade, incluindo piso intertravado, além de gradil.

Quando concluído, o novo Cras do Roma – localizado na Rua Curió – vai substituir a atual unidade em funcionamento e terá capacidade de referenciamento para 2,5 mil famílias, com uma estrutura composta por três salas para atendimentos coletivos e particularizados; uma sala de administração; uma sala para Telecentro (inclusão digital); um auditório; uma cozinha; recepção; e banheiros para os usuários e funcionários. A unidade terá um total de 447 metros quadrados em um terreno de 1.130 m². A equipe da unidade será constituída por coordenação, auxiliar administrativo, orientadora social, assistente social e psicóloga.

Serviços oferecidos

O Cras vai continuar a oferecer serviços, projetos e programas como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que contribui para a integração dos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, potencializando o impacto das ações e serviços da assistência social para as famílias nos territórios dos Cras. Para isso, ele promove atividades que fortalecem o sentimento de pertencimento familiar, a cultura do diálogo, do respeito aos direitos e da confiança entre os membros do grupo familiar, de forma a possibilitar o restabelecimento da função protetiva da família.

O local também vai permitir a continuidade de outras ações já desenvolvidas, como campanhas socioeducativas e palestras, com vistas à criação de ambiências familiares mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros). O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que objetiva complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, é outra iniciativa realizada por meio dos Cras.

E a unidade do Roma também ofertará o acesso e estímulo à inclusão digital, com oficinas para participação da comunidade para pessoas a partir de dez anos, e oficinas de inclusão produtiva para pessoas a partir de 16 anos, como Barbeiro, Trancista, Culinária, Designer de sobrancelha, Manicure etc.