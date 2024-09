Procedimentos cirúrgicos ortopédicos e oftalmológicos realizados entre a sexta-feira (27) e sábado (28) - Divulgação/Secom PMVR

Procedimentos cirúrgicos ortopédicos e oftalmológicos realizados entre a sexta-feira (27) e sábado (28)Divulgação/Secom PMVR

Publicado 30/09/2024 15:12

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), localizado no bairro Colina, em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias no último fim de semana. Desta vez, um total de 21 pacientes foram beneficiados pelos procedimentos cirúrgicos ortopédicos e oftalmológicos realizados entre a sexta-feira (27) e sábado (28).

Na sexta-feira, a equipe comandada pelo diretor-médico do HSJB, doutor Flávio Reis, realizou três videoartroscopias de joelho em pacientes entre 59 e 67 anos, que tiveram alta no dia seguinte. No mesmo dia, a doutora Talissa de Souza realizou seis cirurgias de ptose palpebral em pacientes com idades entre 53 e 69 anos, que puderam voltar para casa na própria sexta.

A ptose palpebral nada mais é que a queda da pálpebra superior, e ela pode ser congênita (presente desde o nascimento) ou adquirida ao longo da vida devido a fatores como envelhecimento, traumas ou doenças neuromusculares. A cirurgia tem por objetivo corrigir esse problema, que pode afetar a visão e a aparência estética do paciente. Ela consiste em uma incisão na região do músculo elevador da pálpebra para reposicioná-la corretamente e pode envolver a reinserção ou ressecção do músculo, dependendo da gravidade da ptose.

O procedimento costuma ser feito com anestesia local e a incisão costuma ser feita na parte interna da pálpebra, o que minimiza cicatrizes visíveis.

Sábado

Já no sábado, as cirurgias oftalmológicas foram num total de nove, todas com o doutor Gabriel Lopes Coelho e com os atendidos tendo alta no mesmo dia. Uma paciente de 59 anos passou pela cirurgia de exérese para retirar um calázio – nódulo benigno que se forma devido à obstrução das glândulas sebáceas – de uma das pálpebras. Durante o procedimento é feita uma pequena incisão na pálpebra para retirar o conteúdo do calázio, aliviando sintomas como inchaço, vermelhidão e pressão na área afetada.

Os outros oito procedimentos oftalmológicos foram vitrectomias posteriores, atendendo a pacientes entre 47 e 84 anos. Esse tipo de cirurgia é indicado para tratar várias condições que afetam a parte posterior do olho, como descolamento de retina, hemorragias vítreas e buracos maculares. Ele consiste na remoção do gel vítreo (substância gelatinosa que preenche o olho) sua substituição por uma solução salina, gás especial ou óleo de silicone.

Seu pós-operatório pode incluir o uso de colírios antibióticos e anti-inflamatórios. A recuperação completa pode levar algumas semanas, durante as quais o paciente deve seguir as orientações do oftalmologista para garantir uma boa cicatrização.

No setor de ortopedia, o doutor Túlio Coimbra fez uma cirurgia para corrigir a instabilidade no ombro esquerdo de um paciente de 35 anos, além de duas videoartroscopias de ombro em pacientes de 64 e 73 anos. Todos eles tiveram alta no domingo.

A implementação dos mutirões de cirurgias tem permitido ao Hospital São João Batista oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, além de manter o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana – sem esquecer dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.