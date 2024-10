Prefeitura vem construindo políticas públicas e oferecendo serviços que valorizam e protegem idosos - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 01/10/2024 15:22

Volta Redonda - Nesta terça-feira (1º), Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade, a Melhor Idade de Volta Redonda pode se “gabar” de que na cidade todo dia é dia do idoso. A prefeitura vem construindo políticas públicas e oferecendo serviços que valorizam e protegem os idosos da cidade, entre eles a Patrulha de Proteção ao Idoso e o NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona na Delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a Patrulha de Proteção ao Idoso é um serviço pioneiro que atua no combate a situações de violência, além de levar informações sobre os direitos das pessoas com 60 anos ou mais.

“O nosso trabalho consiste em promover uma segurança mais humanizada, com dois guardas municipais e um psicólogo, o que acaba sendo um diferencial do projeto. Zelamos pela integridade física e garantimos a qualidade de vida e respeito com base no Estatuto do Idoso. Além do combate a situações de violência, buscamos capacitar as pessoas a reconhecerem uma situação de violência e procurarem a ajuda necessária. A melhor solução para acabar com a violência contra os idosos é a prevenção”, destacou o coronel Henrique.

Ainda de acordo com o secretário, Volta Redonda é uma cidade que garante qualidade de vida aos seus idosos, através da Saúde, da Assistência Social, do Esporte e hoje também na Segurança Pública.

“O município faz muito bem o seu papel na garantia da qualidade de vida, e nós, como Ordem Pública, entramos nessa briga pelo direito dos idosos. Não medimos esforços para valorizar e garantir que os idosos sejam respeitados em Volta Redonda. Temos um trabalho consistente na proteção com a Patrulha do Idoso, com atividades e palestras sobre o Estatuto da Pessoa Idosa diariamente. Temos atuado também nos ônibus, abordando a questão dos assentos preferenciais e o direito do acesso ao coletivo”, enumerou coronel Henrique.

Mais de 6 mil pessoas capacitadas

Dados da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mostram que mais de 6 mil pessoas, a maioria idosos, já foram capacitadas com informações que podem ajudá-las a identificar uma situação de abuso e a procurar os canais apropriados de denúncia.

“Não adiantava termos o NUAI, a Patrulha de Proteção ao Idoso, se os idosos não tinham conhecimento do Estatuto do Idoso e dos seus direitos. Por isso, tem uma denúncia? Ligue: 197, telefone do NUAI, na Polícia Civil (93ª DP); 153, Guarda Municipal ou Disque Direitos Humanos, o Disque 100 (serviço nacional). A pessoa pode também procurar ajuda na própria 93ª DP; com a Patrulha do Idoso, ou na Assistência Social Jurídica da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social)”, orientou o secretário.