Após ultrapassar escolta em caminhada de crianças, homem teria xingado agentes da GMVRDivulgação/Semop PMVR

Publicado 30/09/2024 16:12

Volta Redonda - Um homem de 40 anos com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa foi preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) por desacato, desobediência e condução perigosa. O suspeito foi detido após ultrapassar uma escolta da Patrulha Escolar, serviço da GMVR, e colocar em risco a segurança de participantes de uma caminhada com crianças de uma escola no bairro Conforto. O caso aconteceu na sexta-feira (27).

Após ultrapassar a escolta e ser orientado pelos guardas municipais, o homem teria proferido xingamentos aos agentes e fugido, sendo encontrado posteriormente andando a pé pelas ruas do bairro. Em contato com o setor de Inteligência da GMVR, os agentes descobriram que o homem, que tinha uma série de anotações criminais, estava com a CNH suspensa. Com o uso do sistema de monitoramento por câmeras e patrulhamentos da Guarda Municipal, a motocicleta utilizada por ele foi localizada estacionada próximo ao local dos fatos e removida ao depósito público municipal.

Levado para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), o suspeito foi autuado em flagrante por desacato, desobediência, direção perigosa e por conduzir com CNH suspensa, sendo estipulada fiança para responder pelos crimes em liberdade.

“Gostaria de parabenizar os agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda pelo sucesso nessa ocorrência. Uma pessoa que estava com a CNH suspensa colocando a segurança de crianças em risco. Tal ato poderia trazer problemas irreversíveis e não queremos isso para nenhuma família. Valorizar também a atuação da Patrulha Escolar, que é mais um serviço oferecido pela Ordem Pública, através da Guarda Municipal, com o objetivo de garantir não só a segurança dos alunos, como também dos profissionais das unidades escolares. É um trabalho que tem dado muito certo”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o coronel Henrique.