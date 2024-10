Volta Redonda bateu a meta de animais imunizados; dose da vacina antirrábica é única, anual e de graça - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda bateu a meta de animais imunizados; dose da vacina antirrábica é única, anual e de graçaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 01/10/2024 15:50 | Atualizado 01/10/2024 15:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda registrou 20.032 animais imunizados durante a Campanha de Vacinação Antirrábica de 2024. Para alcançar esse resultado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), disponibilizou pontos de vacinação em 50 bairros do município, além de drive-thru na Ilha São João, em três sábados entre os meses de agosto e setembro.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Janaína Soledad, afirmou que, neste ano, o número de animais vacinados cresceu durante a campanha. Na primeira etapa, em 31 de agosto, foram vacinados 5.816 animais, divididos entre cães e gatos; no segundo sábado da campanha, dia 14 de setembro, 6.437 doses da vacina antirrábica foram aplicadas; e, no último sábado (280, um total de 7.779 animais foram imunizados.

“Com mais de 20 mil animais vacinados, conseguimos alcançar a meta do município. Com a programação da campanha dividida em três sábados, conseguimos atender a todas as regiões da cidade com pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), nas igrejas e escolas municipais. O drive-thru na Ilha São João, que aconteceu nos três dias da campanha, também foi fundamental para ampliar o número de cães e gatos vacinados”, falou Janaína.

A dose da vacina antirrábica é única, anual e de graça. “Fique atento à programação da campanha em 2025; todo tutor terá que retornar às unidades para vacinar novamente seu pet. A imunização é fundamental para a proteção do animal e de toda a família, pois a raiva é uma doença altamente letal e transmissível”, acrescentou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda.