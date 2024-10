Atividades iniciaram esta semana e vão até o dia 20 de dezembro, quando encerra a 'Primavera Rosa' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/10/2024 20:40

Volta Redonda - A campanha “Primavera Rosa 2024”, lançada na última semana de setembro pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, ganhou a adesão das 46 unidades da Atenção Primária em Saúde. Divididas em quatro distritos, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) do município programaram ações dentro da campanha. As atividades iniciaram nesta semana e vão até o dia 20 de dezembro, quando encerra a “Primavera Rosa”.

Em Volta Redonda, a campanha “Primavera Rosa” é uma extensão do “Outubro Rosa”, de prevenção do câncer do colo do útero e de mama, voltada para mulheres, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico do câncer como a coleta do preventivo – indicada para mulheres de 25 a 64 anos, porém as mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. E também para o exame de mamografia, recomendado para mulheres a partir de 40 anos.

Além de estender o período de campanha, a Secretaria Municipal de Saúde também amplia a abrangência. No município, a “Primavera Rosa” chama a atenção para o cuidado com a saúde da mulher na sua integralidade. Além da ampliação da oferta de exames preventivos e mamografias, a SMS trabalha no incentivo à inserção em programas para controle da pressão arterial, da obesidade e do tabagismo.

Unidades básicas também abrem para ‘Dias D da Primavera Rosa’

A “Primavera Rosa” em Volta Redonda, além do último sábado (28), terá mais três “Dias D” com atendimento aos sábados em todas as unidades da Atenção Básica. As 46 UBSs e UBSFs vão funcionar também nos dias 26 de outubro, 30 de novembro e 14 de dezembro.

Agora, veja a programação e procure a unidade da Atenção Básica mais próxima de casa:

UBSF Nova Primavera – Sala de Espera e busca ativa para conscientização sobre o cuidado com a saúde da mulher durante todo período da “Primavera Rosa”;

UBSF Coqueiros – Nesta quinta-feira (3), às 9h, Sala de Espera sobre planejamento familiar, a importância de fazer o exame preventivo e de buscar o resultado para mostrar ao médico;

UBS Caieiras – No dia 4 (sexta-feira), às 9h, promove Roda de Conversa no Cras do bairro com uma reflexão e promoção da saúde;

UBSF Volta Grande – No dia 4 (sexta-feira) e no dia 09 (quarta-feira) promove durante todo o dia coleta de preventivo humanizada e Sala de Espera com o tema “Saúde da Mulher na sua Integralidade”;

UBS Dom Bosco – Dia 7 (segunda-feira), às 9h, Roda de Conversa de conscientização e prevenção no Cras do bairro;

UBSF Água Limpa I – Dia 8 (terça-feira), às 14h, palestra “Desmistificando o exame preventivo e o rastreio de câncer de mama”;

UBSF Siderópolis – Dia 9 (quarta-feira), às 9h, Sala de Espera e Roda de Conversa para orientar e incentivar a promoção do cuidado integral a saúde da mulher;

UBSF Três Poços/FOA – Dia 9 (quarta-feira), às 9h, Roda de Conversa com gestantes e puérperas sobre saúde da mulher;

UBSF Vila Rica/Três Poços – Dia 10 (quinta-feira), às 9h, Roda de Conversa no Cras do bairro sobre conscientização e prevenção;

UBSF Roma II – Dia 10 (quinta-feira), às 14h, Roda de Conversa com o tema “Eu me amo e não deixo de me cuidar” para incentivar o autocuidado;

UBSF Água Limpa II – Dia 11 (sexta-feira), às 9h, Sala de Esperae Roda de Conversa com tema “A importância do cuidado com a saúde da mulher”;

UBS Candelária – Dia 15 (terça-feira), às 8h, Sala de Espera com orientações e conscientização;

UBS Rústico – Dia 15 (terça-feira), às 14h, encontro com grupo de mulheres no Cras do bairro para sensibilizar sobre a importância de realizar o exame citopatológico, entre 25 a 64 anos;

UBSF Açude I – Dia 16 (quarta-feira), às 8h, Sala de Espera para conscientização sobre a “Primavera Rosa”;

UBSF Santo Agostinho – Dia 17 (quinta-feira), às 13h, palestra na empresa Retífica Sul Fluminense sobre “Linguagem não violenta no local de trabalho”, “Importância do Preventivo”, “Dicas de Alimentação Saudável”, além de agendamento para as funcionárias que moram no bairro e encaminhamento para as que moram em outros bairros de Volta Redonda;

UBSF Belo Horizonte – Dia 17 (quinta-feira), às 14h, palestra sobre Saúde da Mulher e aconselhamento sobre planejamento familiar;

UBSF Vila Rica Tiradentes – Dia 17 (quinta-feira), às 14h30, palestra de conscientização, autocuidado e prevenção do câncer de mama;

UBSF São Carlos – Dia 18 (sexta-feira), às 14h, Roda de Conversa com café da tarde com o tema “Prevenir é um Ato de Amor” para sensibilizar as mulheres sobre a importância de realizar o exame citopatológico.

UBSF Roma I – Dia 18 (sexta-feira), às 9h, Sala de espera para conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero;

UBSF Belmonte – Dia 18 (sexta-feira) e 22 (terça-feira), às 14h, sala de espera com café da tarde, captação de mulheres e sensibilização da importância da prevenção contra o câncer do colo do útero e de mama;

UBSF Padre Josimo – Dia 19 (sábado), às 9h, sala de espera e café da manhã para sensibilizar as mulheres sobre a importância de realizar o exame citopatológico;

UBSF Jardim Belvedere – Dia 21 (segunda-feira), às 13h30, Sala de espera e Roda de conversa para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce;

UBSF São Lucas – Dia 21 (segunda-feira), às 14h, Roda de Conversa com café da tarde sobre a “Importância do rastreamento do câncer de mama e de colo de útero”;

UBSF São João – Dia 23 (quarta-feira), às 9h, Roda de Conversapara orientar e esclarecer sobre os sinais e sintomas do climatério e a rotina dos exames;

UBSF Jardim Belmonte – Dia 23 (quarta-feira) e 22 de novembro, às 9h, Roda de conversa com lanche para abordar o tema “Prevenir é um gesto de amor por você e por todos que te amam” e sensibilizar para a prevenção do câncer de mama e de colo do útero;

UBSF Siderlândia – Dia 23 (quarta-feira) e 27 de novembro, às 14h, Roda de conversa e café da tarde para sensibilizar as mulheres sobre a importância de realizar o exame citopatológico;

UBSF São Geraldo – Dia 23 (quarta-feira), das 16 às 18h, bate-papo sobre a prevenção e atividade física com a professora Bianca no Ginásio Poliesportivo. Tema: “Cuidado integral às mulheres; trabalho intersetorial”;

UBSF Santa Cruz – Dia 24 (quinta-feira), 21 de novembro e 19 de dezembro, às 14h, grupo educativo para conscientização e prevenção;

UBS Monte Castelo – Dia 25 (sexta-feira), às 9h, orientação para prevenção do

câncer de mama e de colo de útero para incentivar a procura para realização de exames de rotina;

UBS Jardim Paraíba – Dia 25 (sexta-feira), às 9h30, Sala de espera com Caminhada Rosa para reforçar a importância dos exames de rastreamento do câncer de mama e do colo de útero;

UBSF Vila Brasília – Dia 25 (sexta-feira), às 13h30, haverá encontro com a comunidade, abordando tema Primavera Rosa para informar e captar mulheres para prevenção do câncer do colo do útero e mama;

UBSF Jardim Cidade do Aço – Dia 25 (sexta-feira), às 14h, Roda de Conversa sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama;

UBSF RETIRO II – Dia 25 (sexta-feira), às 14h, Roda de Conversa sobre prevenção do câncer de colo de útero e de mama;

UBSF Vila Americana – Dia 25 (sexta-feira), 29 de novembro e 27 de dezembro, às 15h, Roda de Conversa para conscientização sobre a Primavera Rosa;

UBSF Santa Rita do Zarur – Dia 26 (sábado), 30 de novembro e 21 de dezembro, durante a manhã, Sala de Espera sobre prevenção;

UBS São Luiz – Dia 26 (sábado), 30 de novembro e 21 de dezembro, às 8h e às 13h, Sala de Espera com orientações e para conscientização;

UBS 249 – Dia 26 (sábado) e 30 de novembro, às 9h, sala de espera com café da manhã para sensibilização sobre o câncer de mama e de colo de útero, prevenção e importância do citopatológico;

UBSF Açude II – Dia 26 (sábado), às 9h, Roda de Conversa sobre prevenção do câncer de colo uterino e de mama;

UBSF Verde Vale – Dia 26 (sábado), durante todo o dia, Sala de Espera e Roda de Conversa sobre o tema da campanha e captação de mulheres em faixa etária para exame preventivo e mamografia;

UBSF Eucaliptal – Todas às quartas-feiras, às 8h, haverá Sala de Espera para sensibilizar as mulheres sobre a importância de realizar o exame citopatológico;

UBSF Conforto – Dias 5 de novembro e 4 de dezembro, às 9h, Sala de Espera com café da manhã para abordar a importância da prevenção, auto cuidado e realização do exame citopatológico;

UBSF Ponte Alta – Dia 6 de novembro, às 9h, Grupo de mulheres com café da manhã para sensibilização sobre a importância de realizar o exame citopatológico;

UBSF Mariana Torres – Dia 20 de dezembro, às 14h, Roda de Conversa com as mulheres no climatério para passar orientações sobre sexualidade, sintomatologia e agravos;

A UBSF Vila Mury e Retiro I fizeram suas atividades especiais no dia último dia 28 de setembro, no primeiro “Dia D” pela “Primavera Rosa”. E a UBSF São Sebastião, promoveu Roda de Conversa de conscientização e prevenção na manhã desta quarta-feira (2).