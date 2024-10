Ciosp acionou guardas municipais sobre veículo abandonado de madrugada, na Avenida Sérgio Braga - Divulgação/Semop PMVR

Ciosp acionou guardas municipais sobre veículo abandonado de madrugada, na Avenida Sérgio BragaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 03/10/2024 16:39

Volta Redonda - Um morador de Volta Redonda descobriu ter tido o carro furtado após o veículo ser recuperado pela Guarda Municipal (GMVR). O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (3) e mobilizou agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e do Setor de Inteligência da GMVR.

Guardas municipais em patrulhamento foram avisados pelo Ciosp de que um Eco Sport preto havia sido abandonado durante a madrugada na Avenida Sérgio Braga, na altura do bairro Ponte Alta, com os vidros e portas abertas, pisca-alerta ligado e a chave na ignição. O Setor de Inteligência da GMVR entrou em contato com uma sobrinha do proprietário e foi informado que ele estava bem, mas desconhecia o fato de o veículo ter sido furtado. A vítima foi orientada a verificar se o carro estava no lugar onde havia estacionado, quando se deu conta de que o automóvel havia sido furtado.

O Eco Sport foi removido da via pública e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para ser periciado. O proprietário foi orientado a comparecer à unidade policial para as medidas cabíveis e reaver o bem furtado.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a integração entre as forças de segurança do município que possibilitou uma rápida resposta ao crime, surpreendendo até mesmo a vítima.

“Graças à integração entre as forças de segurança, do Ciosp, e dos investimentos em tecnologia e softwares de ponta, conseguimos recuperar o veículo furtado, surpreendendo até mesmo a vítima. Agora o caso será investigado pela Polícia Civil, com auxílio de todo o aparato que o município disponibiliza com relação às imagens de monitoramento e o setor de Inteligência da GMVR. Mais um caso que demonstra que em Volta Redonda não há certeza da impunidade”, enfatizou o secretário.