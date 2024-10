Obras seguem com serviços de acabamento do prédio onde vai funcionar a unidade veterinária - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Obras seguem com serviços de acabamento do prédio onde vai funcionar a unidade veterináriaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 02/10/2024 22:53

Volta Redonda - As obras do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda, no bairro Rústico, prosseguem, principalmente, com os serviços de acabamento do prédio onde vai funcionar a unidade veterinária. Segundo a empresa responsável pela construção, o piso já foi assentado em quase todos os cômodos do prédio; quanto à rede hidrossanitária, falta complementar a parte referente ao gatil e instalar alguns ralos no terceiro andar.

A parte elétrica também está adiantada nos dois primeiros andares, e o fosso onde será instalado o elevador já está pronto para receber o equipamento. A tubulação de gases medicinais já foi concluída em sua parte interna, faltando apenas a ligação com a base, que ficará do lado externo do hospital. A maior parte das escadas também já recebeu o piso.

Quanto à alvenaria, a escadaria da entrada do Hospital Veterinário já foi concretada, assim como a rampa de acessibilidade. Uma das duas rampas de entrada para os funcionários está pronta, e a outra deve ser entregue nesta semana.

Em outra frente, foi concluída a alvenaria dos cômodos do terceiro andar adicionados pelo novo projeto do prédio, que deve ter a laje concretada nos próximos dias. Acima do último andar serão instaladas três caixas d’água com capacidade de seis mil litros, cada. Quando forem instaladas, o próximo passo será instalar o telhado em toda a cobertura, incluindo a parte onde ficará o sistema de ar-condicionado.

Construído em um terreno de 3,5 mil metros quadrados – localizado na esquina da Rua 401 com a Rua 6 – doado pela prefeitura, o Hospital Veterinário de Volta Redonda terá quase 800m² de área construída. A unidade veterinária vai oferecer atendimento gratuito com a seguinte estrutura: quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raios-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infecciosas; áreas de esterilização/higienização; gatil; e um canil.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do município (IPPU-VR) definiu o projeto da obra, enquanto o Governo do Estado foi responsável pelo processo de licitação. A prefeitura é quem fiscaliza a obra, um investimento de mais de R$ 3,6 milhões que vai atender, além do município, outras cidades do Médio Paraíba.