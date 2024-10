Volta Redonda se destaca com estrutura que oferece cuidado e promove ações para bem-estar animal - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/10/2024 14:34

Volta Redonda - O Dia Mundial dos Animais é celebrado neste 4 de outubro, e Volta Redonda se destaca com uma estrutura municipal que oferece cuidado e promove ações para o bem-estar animal. Um dos principais espaços de cuidado é o Zoológico Municipal (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, que este ano recebeu, tratou, reabilitou e devolveu à natureza 476 animais selvagens que chegaram ao Zoo-VR após serem resgatados.

De acordo com a coordenação do zoológico, esses animais chegaram no período de janeiro deste ano até o início de outubro, sendo filhotes, animais vítimas de acidentes, alguns machucados ou debilitados. Todos passaram pelo programa de reabilitação e reinserção de espécies silvestres na natureza, desenvolvido pelo Zoo-VR.

“Quando são filhotes, é necessário um treinamento para os animais aprenderem a procurar alimento por conta própria e reconhecer predadores. Em alguns casos, por exemplo, os animais que chegam já tiveram contato por muito tempo com humanos e não desenvolveram comportamentos básicos de sobrevivência, podendo ser presas fáceis na natureza. Nesses casos é indicada a estadia do animal nos recintos, para que ele receba os cuidados adequados às suas condições”, explicou o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira.

Entre as espécies reinseridas na natureza estão aves, répteis e mamíferos, sendo as mais frequentes o gambá-de-orelha-preta (143 reabilitados no período), o periquitão-maracanã (123) e a ararinha-maracanã (27). O processo de soltura depende das habilidades do animal. Vale ressaltar que o zoológico sempre trata das espécies com o intuito de reintegração ao habitat natural, e o animal só se torna hóspede no Zoo-VR quando não possui condições de sobreviverem na natureza.

Castração gratuita de cães e gatos

O cuidado com os animais em Volta Redonda também é voltado para os domésticos. E, para isso, a administração municipal conta, inclusive, com o serviço de castração gratuita de cães e gatos, que é ofertado de duas formas – uma delas é por meio do Castramóvel, que percorre os bairros levando o serviço para mais próximo da população. De acordo com levantamento do setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas no primeiro semestre deste ano foram registradas 843 cirurgias no Castramóvel, contribuindo para que a fila de espera pelo procedimento fosse zerada no município.

Além do Castramóvel, a castração gratuita também é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses, que nos seis primeiros meses de 2024 realizou 1,1 mil procedimentos cirúrgicos. E o serviço de castração gratuita segue sendo ofertado no CCZ, que fica no bairro Três Poços. O agendamento deve ser feito pelos telefones (24) 99233-4480 e (24) 3512-8498.

“Hoje, conseguimos agendar o procedimento para o dia seguinte ou, no máximo, em dois dias”, destaca a coordenadora de Vigilância Ambiental, Janaína Soledad.

E outra ação que contribuiu para que a fila de espera pela castração fosse zerada é o programa “Cidadania Animal”, que também viabiliza gratuitamente a castração de cães e gatos, priorizando protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais). O deslocamento dos animais é feito pela prefeitura, que preparou uma ambulância – a Ambulância Animal – para atender o projeto, que é realizado por meio de parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que faz a castração através do programa RJPET.

Hospital Veterinário vai ampliar atendimento

O investimento no cuidado e bem-estar animal vai continuar e será ampliado com a conclusão, em breve, do Hospital Veterinário de Volta Redonda, que está sendo construído no bairro Rústico, em parceria com o Governo do Estado.

Depois de pronta, a unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infecciosas; áreas de esterilização/higienização e canil.