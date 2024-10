Número de cirurgias aumentou 10,73% em relação ao mesmo período do ano passado - Divulgação/Secom PMVR

Número de cirurgias aumentou 10,73% em relação ao mesmo período do ano passado Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/10/2024 14:40

Volta Redonda - O Hospital São Batista (HSJB), em Volta Redonda, voltou a bater o seu recorde na realização de cirurgias. Entre janeiro e setembro deste ano, a unidade da rede municipal de saúde registrou um total de 4.343 procedimentos – um crescimento de 10,73% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em setembro foram feitas 480 cirurgias, 4,8% a mais que setembro de 2023. O superavit mais destacado no período foi no setor de urologia, que passou de 75 para 93 – alta de 24%.

No comparativo entre janeiro e setembro de 2023 e 2024, as cirurgias de oftalmologia foram as que apresentaram maior crescimento (109,43%), tendo passado de 53 para 111. Outro crescimento expressivo foram os dos procedimentos de gineco-obstetrícia, que passaram de 680 para 955, o que resultou num crescimento de 40,44%. No setor de urologia, o aumento foi de 12,97%, passando de 763 para 862. Já as cirurgias de traumato-ortopedia tiveram um superavit de 9,52% – foram 1.082 cirurgias entre janeiro e setembro de 2023, enquanto o mesmo período de 2024 teve registro de 1.185 procedimentos.

O Hospital São João Batista vem passando por um processo de revitalização de sua estrutura e prestação de serviços desde 2021, e um dos resultados foi o crescimento do número de cirurgias – incluindo aí os mutirões, com procedimentos de ortopedia, oftalmologia e urologia realizados aos fins de semana e feriados. Essa prática tem liberado espaço para as cirurgias eletivas e de emergência em dias úteis, uma vez que o hospital é uma unidade de pronto atendimento.

Ao mesmo tempo, o hospital continua com as obras de ampliação, que tem entre seus objetivos aumentar o número de atendidos pela unidade.